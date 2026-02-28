Eduardo Alfaro, country manager de Flor de Caña Perú, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento superior al 20% en su portafolio premium y un avance de doble dígito en el portafolio total, impulsado por la ampliación de cobertura en el canal tradicional, tanto en Lima como en provincias, y por su presencia en el canal On premise (discotecas, bares y restaurantes).

“Fortalecimos la ejecución en el retail moderno y consolidamos la relación con el canal On premise, incorporando acuerdos clave con clientes estratégicos a partir de nuestra operación propia. Además, avanzamos en la sofisticación del portafolio, con impulso a las líneas premium y super premium”, comentó a Gestión.

A inicios de ese período, la empresa comenzó a operar directamente en Perú con un equipo propio y dos socios distribuidores, bajo un modelo Route to Market híbrido, para asumir la ejecución comercial, precios y experiencias de marca. Desde su ingreso al mercado, Flor de Caña ha alcanzado una participación de 15% en el mercado total de ron y supera el 40% en la categoría de ron importado. Con esa base, proyecta fortalecer su presencia en el segmento de mayor valor.

“Nuestra expectativa es que la línea premium y super premium incremente de forma relevante su participación en 2026; buscamos un crecimiento superior al 10% dentro de nuestro portafolio”, estimó.

En esa misma línea, el centro de experiencia en Miraflores (Lima) —que demandó una inversión superior a los US$ 300,000 y que cumplirá casi dos años de operación— ha tenido un buen desempeño, al acercar la marca al consumidor premium. “No planeamos replicar otro centro de experiencia. Sin embargo, el foco estará en optimizar el modelo actual con una mayor propuesta de experiencias para el consumidor”, indicó.

Las marcas importadas de ron representan la competencia más directa en el segmento premium y buscan la misma franja de consumidores.

Flor de Caña diversifica portafolio y apunta a provincias y on premise

El portafolio de Flor de Caña concentra su propuesta luxury en el centro de experiencia, mientras que el resto de la oferta se comercializa a través de sus distintos canales de venta, como licorerías, e-commerce y retail. “El Flor de Caña 12 años del segmento premium, empieza a ganar mayor cobertura en el canal tradicional”, resaltó el ejecutivo.

Para este año, la estrategia de la empresa apunta a dinamizar las opciones de consumo de ron con propuestas para la temporada de verano, como Flor Ginger. Además, alista dos nuevos lanzamientos en la categoría de derivados de ron.

“Acabamos de lanzar Flor de Caña 35 años, que tras un prelanzamiento en noviembre del año pasado, llega al mercado peruano y estará disponible principalmente en nuestro centro de experiencia en Lima. Además, Flor Coco está próximo a lanzarse en el país y se comercializará en retail, on premise y canal tradicional. Con ello, seguimos diversificando dentro de la línea del ron”, señaló.

Sumado a ello, la empresa prepara nuevos formatos en distintos litrajes —tanto presentaciones pequeñas como de mayor tamaño— orientados a tiendas de conveniencia y licorerías en Lima.

Consultado sobre una eventual incursión en la tendencia de cerveza sin alcohol, impulsada por las grandes cerveceras, el ejecutivo señaló que la empresa no se alineará con esa categoría, aunque evalúa reducir el porcentaje de alcohol. “Sería una movida inteligente, pero no llegar a cero alcohol”, afirmó.

Las proyecciones de Flor de Caña apuntan a consolidar su portafolio core y alcanzar un crecimiento de doble dígito en la línea premium. “El crecimiento vendrá de una combinación: provincias y On premise serán los motores principales. El primero por cobertura y disponibilidad, el segundo por influencia en la preferencia y la experiencia; mientras que e-commerce servirá como amplificador y visibilidad de marca”, aseveró.

Más datos sobre Flor de Caña

Consumo. La frecuencia de consumo de ron en ocasiones sociales se mantiene, pero el gasto por ocasión ha aumentado. Y es que los consumidores eligen propuestas premium y super premium en momentos selectos, así como la demanda de cócteles de autor en el One Premise , lo que ha elevado el ticket promedio.

La frecuencia de consumo de ron en ocasiones sociales se mantiene, pero el gasto por ocasión ha aumentado. Y es que los consumidores eligen propuestas premium y super premium en momentos selectos, así como la demanda de cócteles de autor en el , lo que ha elevado el ticket promedio. Target. Los jóvenes mayores de 25 años constituyen un segmento relevante, ya que actualmente muestran una mayor valoración por el ron premium.

Los jóvenes mayores de 25 años constituyen un segmento relevante, ya que actualmente muestran una mayor valoración por el ron premium. Flor de Caña Experiencia. El centro de experiencia de Flor de Caña en Miraflores funciona como un punto de contacto directo con consumidores premium. El resto se ubica en Nicaragua, México y Madrid.

El centro de experiencia de Flor de Caña en Miraflores funciona como un punto de contacto directo con consumidores premium. El resto se ubica en Nicaragua, México y Madrid. Canales de venta. Los productos de Flor de Caña tienen presencia en el One Premise , Off Premise , retail y ecommerce, tanto en el canal tradicional como el moderno.

Los productos de Flor de Caña tienen presencia en el , , retail y ecommerce, tanto en el canal tradicional como el moderno. Mercado. En Perú, la empresa Ron Cartarvio viene liderando la categoría total de Ron, mientras que Flor de Caña lidera el segmento premium de rones importados.