La frecuencia de consumo de ron en ocasiones sociales se mantiene, pero el gasto por ocasión ha aumentado. (Foto: Food & Wine en Español)
La frecuencia de consumo de ron en ocasiones sociales se mantiene, pero el gasto por ocasión ha aumentado. (Foto: Food & Wine en Español)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Flor de Caña, empresa productora y comercializadora de ron originaria de Nicaragua y de propiedad del Grupo Pellas, terminó el último año con un crecimiento en su portafolio premium, tras fortalecer su operación directa en Perú y ampliar cobertura en el canal tradicional y On premise. La compañía proyecta elevar la participación de sus líneas premium en 2026, mientras avanza en la diversificación de sus productos, nuevos formatos y ajustes en su estrategia comercial por canales.

TE PUEDE INTERESAR

De Cusco al mundo: el whisky andino Don Michael busca nuevos socios
7 Vidas, la cerveza artesanal que crecerá con franquicias de bares y apunta a Europa
Cervecería del Valle Sagrado y la experiencia del vino para innovar en sus cervezas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.