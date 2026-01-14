Oktoberfest se viene realizando hace 23 años. (Foto: Oktoberfest)
Mayumi García
mailMayumi García

Con 23 años en el mercado local, el Oktoberfest Perú busca consolidarse como un evento cervecero no solo con presencia en Lima, sino también trascendencia a diversas ciudades del interior del país. Para ello, el espectáculo alude a una oferta cervecera y a un concepto cultural, el cual es una réplica del Oktoberfest de Múnich (Alemania). Alex Neuhaus, gerente general de Eventos Alemanes, empresa organizadora del Oktoberfest Perú, detalló los planes para el 2026.

