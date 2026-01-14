El ejecutivo indicó que el evento que se realiza durante cinco días en la capital del país, usualmente en octubre, apunta a su descentralización, teniendo como ciudades claves para su expansión a Arequipa, Trujillo y Oxapampa. El interés por estas plazas, entre otros factores, incluyen una activa vida nocturna de sus habitantes; además, de espacios adecuados para la realización de este tipo de eventos.

“Ha existido interés y conversaciones con gente interesada, pero no se llegó a concluir. En realidad, lo que se busca son más inversiones vía sociedad o franquicias para expandir la marca y también el auspicio, de modo de contar con convenios y contratos más a largo plazo”, destacó el empresario.

En la edición 2025 del Oktoberfest Perú, el encuentro contó con la presencia de 10 marcas de cervezas, entre sellos industrializados y artesanales locales y marcas alemanas. En total, el espectáculo congregó a más de 20,000 visitantes, generando una venta de 35,000 litros de cerveza e ingresos por aproximadamente S/ 2.2 millones.

“Hablamos de un ticket promedio de gasto de alrededor de S/ 70 por persona. Y es que los ingresos del evento aumentaron radicalmente los primeros años, ahora estamos un poco más estables con crecimiento de un 10% anual aproximadamente”, refirió.

Oktoberfest congrega a más de 20,000 personas en sus cinco días de evento. (Foto: Oktoberfest)

Cerveza Oktoberfest más allá de los eventos

Adicional al evento, Neuhaus también contempla el crecimiento de su marca de cerveza artesanal Oktoberfest, la cual es comercializada únicamente en los días del espectáculo.

“Nosotros tenemos una cerveza de marca propia, con potencial de expansión más allá del evento. De momento, los insumos los importamos y la cerveza lo trabajamos a través de maquila, pero el objetivo sería comercializar una cerveza Oktoberfest para otras ocasiones, con un estilo alemán que se podría elaborar en el Perú”, adelantó el representante.

De hecho, Neuhaus sostuvo que ante una posible sociedad para aumentar la producción de la cerveza, un aspecto relevante a preservar es la relación precio-calidad.

“Estamos abiertos para escuchar propuestas y hacer el evento en provincias; de igual modo, dispuestos totalmente para expandir la elaboración y comercialización de la cerveza Oktoberfest”, culminó.