Su estrategia incluyó precios bajos, promociones como el intercambio de chapas por botellas y presentaciones de 1,1 litros. (Foto: Brahma Perú)
Sandra Reyes
Sandra Reyes

Brahma, la famosa cerveza brasileña, llegó a Perú en 2003 con grandes expectativas y una millonaria inversión, lista para conquistar el mercado nacional. Con precios bajos, promociones que cambiaban chapas por más cerveza y campañas publicitarias protagonizadas por celebridades locales, parecía imposible que algo pudiera detener su éxito. Sin embargo, lo que prometía ser un boom se convirtió en un éxito fugaz. ¿Por qué una marca tan exitosa en su país natal no logró ganarse el corazón de los peruanos y terminó desapareciendo del radar?

