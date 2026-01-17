Destilería Don Michael planea duplicar el espacio de sus instalaciones en Lurín.
Destilería Don Michael planea duplicar el espacio de sus instalaciones en Lurín.
En 2023, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) reconoció al whisky andino oficialmente como producto distintivo del Perú, bajo la Norma Técnica Peruana NTP 211.006. En ese proceso, la destilería Don Michael, creadora de Black Whiskey, participó sustentando las características del destilado andino. Ahora, los esfuerzos apuntan a obtener la denominación de origen, lo cual abriría nuevas oportunidades. En tanto, la compañía avanza con sus propios planes, incluyendo la ampliación de su destilería en Lurín, la exportación a nuevos mercados y la incorporación de nuevos socios.

