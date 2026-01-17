Michael Kuryla, CEO de Don Michael, señaló que vienen trabajando con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para alcanzar la denominación de origen del whiskey andino ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“Lo que ha pasado recién, en los últimos meses, con las conversaciones con los administradores de las competencias de destilados, por varias partes del mundo, es que ellos ya están reconociendo al whisky andino como una categoría en las competencias, que para nosotros ha sido un logro muy importante”, comentó.

A mayor escala, destacó que la distinción del whiskey andino permitiría mejorar su reconocimiento internacional, pero no solo como una bebida de Perú, sino de Sudamérica. En el caso de Don Michael, la propuesta sería con el Black Whiskey a base de maíz morado; sin embargo, destacó que otras innovaciones de Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador podrían sumarse.

De esa manera, a partir del whiskey andino, se podrían generar subcategorías en función de los procesos de destilado u otras condiciones.

Don Michael viene trabajando con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para alcanzar la denominación de origen del whiskey andino ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Expansión de destilería en Lurín

De otro lado, Kuryla anunció la ampliación de la destilería de Don Michael en Lurín. Así, en noviembre último, cerraron un acuerdo de alquiler de un espacio adyacente que les permitirá operar en casi el doble de área que actualmente poseen.

“Va a ser un sitio, una vitrina, para poner mis barricas. Tenemos cerca de US$ 12 millones de barricas en nuestros almacenes”, explicó el ejecutivo.

En la actualidad, refirió que están llenando alrededor de 600 barricas al año y apuntan a duplicar esa capacidad a 1,200 barricas, lo cual demandaría una inversión de medio millón de dólares más capital de trabajo. En este 2026, mencionó que inician operando con 600 barricas.

Para junio, la compañía tiene la expectativa de implementar una nueva línea de producción. De lograrlo, podrían agregar 300 barricas para llegar a 900 este año.

Don Michael planea incrementar la capacidad de su destilería hacia un llenado de 1,200 barricas al año.

Abrirán accionariado a nuevos socios

Para apalancar sus planes de expansión de infraestructura, Kuryla reconoció que deberán atraer socios de capital a la empresa. En el mejor de los casos, destacó que contar con partners de la industria de bebidas de la talla de Diageo o Bacardí sería ideal.

“Nosotros tenemos en cartera acciones listas para suscripción. Además de eso, lo que estamos viendo hacer es armar un bloque de acciones de 20% de la empresa, y ofrecerlo en US$ 5 millones”, explicó.

Remarcó que atraer un socio que ya opera en la industria de bebidas les permitiría incorporar nuevas redes de distribución y otras mejoras para acelerar el crecimiento.

A la fecha, el ejecutivo tiene el 70% de las acciones de Don Michael y el resto está en manos de cuatro socios. A ellos, esperan sumar un quinto inversor suizo peruano en febrero próximo.

LEA TAMBIÉN: Don Michael irá por un sorbo más de capital y tres nuevos países este año

Innovaciones y nuevos mercados

En la actualidad, Don Michael elabora y distribuye whiskey a base de maíz morado con la marca Black Whiskey; y gines, ron, vodka y crema, con la marca Andean. A ese portafolio, la compañía sumará más opciones.

Así, tras incorporar recientemente un whiskey saborizado que sido bien acogido en el segmento de jóvenes, Kuryla anunció que sumarán un gin con estilo London Dry (seco y herbal) en el segundo trimestre de 2026 y una versión limitada de whiskey, denominada “Barrel Strength”

“Significa que seleccionamos unas barricas, como cuatro o cinco, y hacemos un lote muy chico, pero distinto, especial. Por ejemplo, tenemos barricas que son exbarricas de miel de maple, donde hemos echado whiskey. La idea es tener una versión distinta, un poco diferente del black whiskey normal”, explicó.

Don Michael alista innovaciones para ampliar su portafolio.

Mercados y proyección de Don Michael

Desde Lurín, Don Michael exporta sus bebidas a 14 países y sumará pronto a El Salvador como nuevo destino. Entre los actuales mercados, Estados Unidos y Taiwán son los más relevantes para la compañía.

“Ya hemos hecho todos los trámites para entrar a El Salvador, ya está aprobado, entonces mi expectativa es ojalá que enero o febrero tener el primer pedido”, expresó.

En 2025, refirió que las ventas de whiskey en los Estados Unidos y Perú se redujeron en alrededor de 30% en 2025. En el caso de Don Michael, las ventas de whiskey bajaron 15%; sin embargo, la comercialización de las líneas de Andean, que creció 50%, permitió compensar los menores ingresos por whiskey y generar un avance de 8% en el consolidado.

Para este año, tienen la expectativa de sostener el ritmo de crecimiento.