Renato Chirinos, gerente general de la compañía, señaló a Gestión que, pese a las dificultades que enfrenta el sector, la firma está logrando sostener el desempeño alcanzado en los últimos años. “El 2026 es un año desafiante para la industria de bebidas alcohólicas en general, y el pisco no es la excepción. En nuestro caso, estamos logrando sostener el pico histórico de ventas alcanzado en 2025 y nos hemos trazado como objetivo mantener esa tendencia, además de seguir consolidando nuestro posicionamiento en los segmentos más premium”, dijo.

Durante el primer cuatrimestre del año, la compañía registró un crecimiento cercano al 10% en el mercado local , que hoy constituye el principal foco de su operación.

Según Chirinos, este avance responde al proceso de premiumización que la empresa impulsa desde el 2024, basado en la ampliación de su portafolio hacia categorías de mayor valor agregado . “Venimos con resultados muy favorables en el mercado interno. El crecimiento está impulsado por el desarrollo de nuestras nuevas líneas de producto, entre ellas Viñas de Oro Blue, una propuesta que lanzamos este año para dinamizar la categoría en el segmento de ultra lujo”, explicó.

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Renato Chirinos, gerente general de Viñas de Oro, sostiene que la estrategia de la compañía apunta a fortalecer su posicionamiento en los segmentos premium y ultra premium del mercado de pisco. Foto: Viñas de Oro

Consumo de Pisco premium en Perú: dónde se da

Detrás del crecimiento de Viñas de Oro hay una estrategia que va más allá de aumentar volúmenes de venta. La compañía, en detalle, decidió reorganizar su portafolio para enfocarse en segmentos de mayor valor y atender distintos perfiles de consumidores.

“Competir en una categoría madura no implica únicamente vender más, sino fortalecer el valor de la marca y construir una conexión más significativa con el consumidor”, afirmó el gerente general de Viñas de Oro. “No comercializamos solo una bebida; formamos parte de momentos, experiencias, historias y emociones importantes en la vida de las personas. Por eso, el valor que construimos debe ser especial y relevante”, agregó.

Bajo esa visión, la empresa desarrolló un ecosistema conformado por tres líneas: Silver, Gold y Blue, lanzado este año. Cada una responde a diferentes ocasiones de consumo y niveles de sofisticación. Silver es un pisco puro premium; Gold, un mosto verde; mientras que Blue representa la máxima expresión de la marca, al tratarse de un mosto verde ultra premium.

“Blue es hoy nuestro tope de gama. Nace de una convicción clara: el pisco tiene el potencial de competir en los espacios de ultra lujo a nivel global”, sostuvo el ejecutivo.

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La nueva etiqueta se diferencia no solo por la calidad del destilado, sino también por atributos como un periodo de reposo más prolongado y una mayor concentración de uva. Su propuesta, explicó el vocero, apunta a momentos de máxima exclusividad y a consumidores dispuestos a pagar por experiencias diferenciadas.

El posicionamiento de Blue se refleja también en su precio. La botella tiene un ticket promedio de S/450, un nivel poco habitual para la categoría . Hasta el momento, el mercado ha respondido favorablemente. “Hace algunos años parecía impensable alcanzar ese rango de precio en pisco, pero hoy existe una demanda consolidada. Blue está contribuyendo a nuestro crecimiento y también al desarrollo de la categoría”, dijo.

La firma observa además que esta línea está atrayendo consumidores acostumbrados a desembolsar montos similares en otras bebidas premium. “Naturalmente hay consumo de tickets de alto valor de otras categorías que estamos captando a través de Blue”, indicó.

Actualmente, la marca se comercializa en restaurantes, bares y hoteles de lujo, además de supermercados y canales de comercio electrónico . “Blue se encuentra en los locales más exclusivos del país y ha sido muy bien recibido. En hoteles de lujo y restaurantes cuenta incluso con un ritual de consumo específico, y las expectativas son bastante favorables”, añadió.

Con esta apuesta, Viñas de Oro busca consolidar una estrategia de premiumización que ya viene impulsando sus resultados. El reto para 2026, según la compañía, será mantener la senda de crecimiento de los últimos años y reforzar su presencia en los segmentos de mayor valor . La acogida de Blue, hasta el momento, ha superado las expectativas iniciales de la compañía.

Durante el primer cuatrimestre del año, esta línea ultra premium representó alrededor del 10% de las ventas de Viñas de Oro . “Blue ya representa cerca del 10% de nuestras ventas, lo que refleja una respuesta bastante positiva por parte de los consumidores”, argumentó Chirinos. En esa línea, señaló que la apuesta busca abrir camino a nuevas propuestas dentro de la categoría. “Esperamos que este sea solo el primer paso y que surjan más innovaciones que contribuyan a seguir elevando el nivel del pisco”, añadió.

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La estrategia de Viñas de Oro apuesta por asociar el pisco a experiencias de alto valor. Su línea Blue ya se comercializa en hoteles, restaurantes y bares de lujo del país. Foto: GEC

Centro de experiencias: el siguiente paso

Además de fortalecer su presencia en el segmento premium con Blue, Viñas de Oro prepara un nuevo proyecto con el que busca profundizar el vínculo entre la marca, la categoría y los consumidores. En concreto, tiene previsto abrir durante el segundo semestre del año una tienda de experiencias, que marcará su ingreso al retail y, según la compañía, será la primera iniciativa de este tipo impulsada por una marca de pisco en el país .

Aunque la firma aún mantiene en reserva detalles sobre su ubicación y formato, el concepto apunta a ir más allá de un espacio de venta tradicional. “Queremos que nuestra promesa de calidad deje de ser solo un mensaje y se convierta en una experiencia tangible para el consumidor”, anotó el alto directivo.

El ejecutivo detalló que el proyecto ha sido concebido como una plataforma inmersiva y educativa, orientada a acercar al público al universo del pisco y a las experiencias que rodean a la categoría. La propuesta incluirá las distintas líneas de la marca, con especial protagonismo para Blue, aunque el foco estará puesto en generar interacción y conocimiento más que en la comercialización de productos. “Será un espacio para que las personas conozcan más sobre el pisco, se acerquen a la categoría y puedan vivir experiencias que hoy no existen en el mercado”, señaló.

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La iniciativa forma parte de la estrategia de premiumización que la compañía viene desarrollando en los últimos años y que busca posicionar al pisco en segmentos de mayor valor agregado. Si bien la empresa no descarta replicar el formato en otras ubicaciones, esa decisión dependerá del desempeño de la primera tienda .

“Si el proyecto resulta tan exitoso como esperamos, no descartamos abrir más espacios de este tipo en el futuro”, adelantó Chirinos.

En paralelo, la compañía observa una aceleración sostenida del comercio electrónico, una tendencia que se consolidó tras la pandemia y que también beneficia a las categorías premium. “El canal digital viene creciendo a un ritmo bastante acelerado y adquiere una participación cada vez más relevante en las decisiones de compra”, indicó.