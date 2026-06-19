La marca reorganizó su portafolio en tres líneas —Silver, Gold y Blue— para atender distintos perfiles de consumidores y ocasiones de consumo dentro de la categoría premium. Foto: GEC
La marca reorganizó su portafolio en tres líneas —Silver, Gold y Blue— para atender distintos perfiles de consumidores y ocasiones de consumo dentro de la categoría premium. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Una tendencia que viene ganando terreno es la búsqueda de experiencias de lujo. Una muestra de este fenómeno es la llegada de nuevas propuestas hoteleras de alta gama, como el Ritz-Carlton en Miraflores, el JW Marriott en San Isidro, el nuevo hotel de lujo de Meliá en el Centro de Lima y las recientes apuestas de Hilton. En este contexto, las bebidas espirituosas también buscan capitalizar esta demanda por propuestas de mayor valor. Es el caso de bodegas Viñas de Oro, que acaba de lanzar al mercado una tercera línea de pisco con la que aspira a posicionarse en el segmento premium. ¿Cuál es su estrategia para lograrlo?

TE PUEDE INTERESAR

Guzman y Gomez prometía miles de locales para destronar a Chipotle, pero cerró todos sus restaurantes: ¿por qué fracasó?
¿Propina “obligatoria”? Lo que realmente pueden cobrarte restaurantes, bares y apps
MVCS impulsará reforma para centros comerciales, restaurantes y más: esto se trabaja

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.