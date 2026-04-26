El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) iniciará la actualización del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y mejorar las condiciones de seguridad en locales de atención al público a nivel nacional.

Las ITSE constituyen un requisito indispensable para que un establecimiento obtenga su licencia de funcionamiento. Este proceso garantiza que espacios como restaurantes, centros comerciales, mercados y oficinas cumplan con condiciones adecuadas para proteger a los ciudadanos. Su correcta aplicación es clave para prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de las personas.

“El objetivo es contar con un reglamento moderno que no solo fortalezca la prevención de riesgos, sino que también mejore la supervisión y, sobre todo, proteja la vida de la población urbana y rural”, aseguraron desde el sector de Vivienda.

El reglamento vigente, aplicado desde el 2018, ha evidenciado la necesidad de introducir mejoras que permitan una evaluación más uniforme y rigurosa de las condiciones de seguridad en edificaciones y espacios públicos. En ese contexto, la actualización normativa busca cerrar brechas, establecer criterios más claros y eficientes.

El nuevo reglamento será formulado por el Grupo de Trabajo Multisectorial, creado mediante Resolución Ministerial N.°173-2026-VIVIENDA. Este grupo incluirá a entidades del Ejecutivo, colegios profesionales y Gobiernos locales, así como otros actores técnicos y de la academia. La idea es garantizar que la reforma se ajuste a las realidades locales y sea aplicada de forma descentralizada, articulando esfuerzos para un sistema más eficiente.

La actualización de este reglamento también incluirá la mejora de los procedimientos de inspección, la creación de un sistema de sanciones más claro y la revisión de los mecanismos de supervisión. Se contemplará la ampliación del número de inspectores y el papel de los Gobiernos locales en brindar información para el análisis de las inspecciones, lo que contribuirá a garantizar que todos los edificios sean evaluados con criterios técnicos rigurosos y homogéneos.

Con esta reforma, el Ministerio de Vivienda no solo busca mejorar la seguridad de los edificios, sino también fortalecer las capacidades municipales para asegurar que todos los establecimientos cumplan con los requisitos de seguridad adecuados.