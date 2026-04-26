La actualización de este reglamento también incluirá la mejora de los procedimientos de inspección, la creación de un sistema de sanciones más claro y la revisión de los mecanismos de supervisión. (Fuente: iStock).
La actualización de este reglamento también incluirá la mejora de los procedimientos de inspección, la creación de un sistema de sanciones más claro y la revisión de los mecanismos de supervisión. (Fuente: iStock).
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Redacción Gestión
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Las ITSE constituyen un requisito indispensable para que un establecimiento obtenga su licencia de funcionamiento. Este proceso garantiza que espacios como restaurantes, centros comerciales, mercados y oficinas cumplan con condiciones adecuadas para proteger a los ciudadanos. Su correcta aplicación es clave para prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de las personas.

“El objetivo es contar con un reglamento moderno que no solo fortalezca la prevención de riesgos, sino que también mejore la supervisión y, sobre todo, proteja la vida de la población urbana y rural”, aseguraron desde el sector de Vivienda.

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El nuevo reglamento será formulado por el Grupo de Trabajo Multisectorial, creado mediante Resolución Ministerial N.°173-2026-VIVIENDA. Este grupo incluirá a entidades del Ejecutivo, colegios profesionales y Gobiernos locales, así como otros actores técnicos y de la academia. La idea es garantizar que la reforma se ajuste a las realidades locales y sea aplicada de forma descentralizada, articulando esfuerzos para un sistema más eficiente.

La actualización de este reglamento también incluirá la mejora de los procedimientos de inspección, la creación de un sistema de sanciones más claro y la revisión de los mecanismos de supervisión. Se contemplará la ampliación del número de inspectores y el papel de los Gobiernos locales en brindar información para el análisis de las inspecciones, lo que contribuirá a garantizar que todos los edificios sean evaluados con criterios técnicos rigurosos y homogéneos.

Con esta reforma, el Ministerio de Vivienda no solo busca mejorar la seguridad de los edificios, sino también fortalecer las capacidades municipales para asegurar que todos los establecimientos cumplan con los requisitos de seguridad adecuados.

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