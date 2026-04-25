La compañía apuesta por optimizar el desempeño de su red de tiendas en Perú, con foco en rentabilidad y mejora del mix de productos. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con más de 100 años de trayectoria y más de tres décadas en Perú, la marca de ropa interior femenina Caffarena, parte del Grupo Chiozza de Chile, mantiene un crecimiento de dos dígitos en el primer trimestre del año. En este contexto, la operación local inicia una nueva etapa tras la llegada, en marzo, de Rodrigo Cabrera como gerente general, con el objetivo de sostener el desempeño y optimizar el negocio de Caffarena y Mota, su marca de ropa interior masculina. ¿Cuáles son los planes trazados para 2026?

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