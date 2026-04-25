El ejecutivo explicó a Gestión que su designación responde a un proceso de ajuste interno. “Mi llegada desde Chile obedece a que queremos hacer un cambio para reestabilizar la compañía este año. Mi misión es que las tiendas y todos los canales —mayoristas, especialistas, supermercados y multitiendas— se alineen a los márgenes y precios que debe tener la compañía”, señaló.

En esa línea, precisó que el foco de 2026 estará en ordenar la operación más que en expandirla. “La idea es que este año, más que profundizar, vamos a estar reestabilizando de mejor manera todos los canales”, indicó.

Como parte de la estrategia, la firma apunta a mejorar su portafolio. “Queremos tener más mix y mejor mix para cada canal de producto, con líneas nuevas”, comentó Cabrera, quien además destacó el rol de Mota, la marca de ropa interior masculina del grupo. “La tenemos desde hace un par de años y la queremos seguir potenciando”, añadió, en el marco del lanzamiento de la nueva colección de invierno.

En términos de desempeño, la compañía proyecta mantener su ritmo de crecimiento. “ Estimamos un crecimiento de 15% como grupo para este año, similar al del año pasado en Perú ”, afirmó. Respecto a los impulsores de este avance, el ejecutivo descartó un giro hacia innovaciones radicales y más bien enfatizó un retorno a la esencia de la marca. “Más que lanzar cosas nuevas, queremos acercarnos a lo que éramos antes, entender mejor a la mujer y tener lo que ellas necesitan”, subrayó. En ese sentido, adelantó que la estrategia también contempla retomar productos con alta recordación en el mercado local. “Cuando hablamos de productos nuevos, también involucra recuperar líneas que antes eran muy potentes en Perú”, sostuvo.

Entre las categorías clave, Caffarena priorizará el impulso de pijamas y calcetería. “Vamos a potenciar la línea de pijamas, que el año pasado mostró buen crecimiento, y también vamos a repotenciar calcetines para recuperar ese negocio”, detalló. Asimismo, destacó el desempeño de trajes de baño durante la última temporada. “Ha mostrado un crecimiento muy importante en verano. El ticket promedio fue bien aceptado por nuestro público y es una de las categorías que más ha crecido”, indicó. De hecho, este segmento registró un avance de 68% en el primer trimestre.

Caffarena cuenta actualmente con ocho tiendas en Perú y evalúa nuevas aperturas a través de su marca masculina Mota. Foto: Andina

La expansión de Caffarena y Mota en el retail

En paralela, Caffarena avanza en el fortalecimiento de su presencia en el retail con una estrategia que combina optimización de su red actual y el impulso de su marca masculina Mota. Actualmente, la compañía cuenta con ocho tiendas Caffarena y una tienda Mota, esta última ubicada en San Isidro.

“ El plan es llegar a 18 tiendas hacia 2027 . Este año el foco está en rentabilizar lo que ya tenemos: optimizar el mix, el equipo y las ubicaciones”, reiteró. En esa línea, descartó aperturas para la marca principal en el corto plazo, aunque dejó abierta la posibilidad de crecimiento con Mota. “Probablemente abramos un par de tiendas de Mota en centros comerciale s ”, indicó.

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La marca masculina, precisamente, se posiciona como uno de los ejes de crecimiento. “Mota es uno de los pilares de este año. Ya mostró signos de crecimiento en 2025 y ahora buscamos potenciarla e ingresar a nuevos canales”, señaló el ejecutivo. En ese camino, la compañía ya tiene presencia en Cencosud y evalúa su ingreso a otras cadenas. “Muy probablemente entremos a Tottus y estamos en búsqueda de otras cadenas. El objetivo es concretarlo en el segundo trimestre”, añadió.

A diferencia de Caffarena, Mota apunta a un segmento más específico. “No es una marca masiva. No buscamos competir directamente con marcas locales, sino posicionarnos en otro nicho”, precisó Cabrera. Su portafolio replica la lógica de la línea femenina, incluyendo ropa interior, pijamas, calcetería y camisetas.

En paralelo, la compañía alista el lanzamiento de su colección otoño-invierno, que será presentada en un desfile conjunto de Caffarena y Mota. Entre las principales novedades destaca una propuesta de pijamas familiares, que ahora incorpora también a las mascotas.

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“Vamos a presentar pijamas para toda la familia: papá, mamá, hijos y también el perrito. Es un complemento de la marca, no significa que estemos entrando al negocio de mascotas”, aclaró Cabrera. Según dijo, la iniciativa busca reforzar la continuidad de la marca en todos los integrantes del hogar. “Así como nos vestimos en hombre y mujer, queremos que exista una extensión de la marca en toda la familia”, arguyó.

La compañía priorizará categorías como pijamas, calcetería y trajes de baño, que vienen mostrando un desempeño al alza. Foto: Andina

Apuesta por nuevos nichos y el canal digital

En paralelo a la optimización del negocio, Caffarena también evalúa su ingreso a nuevos nichos de mercado. Si bien la marca tiene una posición consolidada en el segmento de mujer adulta, la compañía ya proyecta ampliar su alcance hacia un público más joven.

“ Para el verano 2027 viene la novedad. Vamos a entrar a un segmento más juvenil ”, adelantó Cabrera. Si bien evitó dar mayores detalles, precisó que se trata de una apuesta estratégica de largo plazo. “La idea es ampliar el nicho de productos que queremos tener, que las nuevas clientas sean chicas más jóvenes que después nos acompañen por mucho más tiempo”, remarcó.

En cuanto a los objetivos de gestión, el hombre de negocios señaló que la prioridad es consolidar el posicionamiento de la marca en el mercado. “Primero, buscamos consolidarnos como número uno en corsetería y lencería. Luego, que todas nuestras líneas —calcetería, ropa interior, hombre, mujer y juvenil— tengan un posicionamiento mucho más reconocido”, sostuvo.

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Bajo esa visión, la meta es que Caffarena y Mota se conviertan en referentes dentro de las categorías básicas del vestuario. “Cuando pienses en pijamas, medias o ropa interior, queremos que el índice de recordación sea Caffarena y Mota como primera opción”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, la compañía también prepara un impulso relevante en el canal digital. “Viene un plan súper agresivo en e-commerce. Queremos ser pioneros en desarrollar este canal y posicionarnos como los mejores”, dijo. En esa línea, adelantó cambios en la experiencia digital para acercarse a públicos más jóvenes. “Hoy es un canal simple, pero queremos hacer mejoras para que la gente se sienta más cómoda con nuestra página, nuestros productos y el servicio”, añadió.

Por ahora, la firma descarta incursionar en otros formatos de venta. “En este momento no estamos evaluando el canal de catálogo. El foco está en potenciar lo que ya tenemos”, aclaró.

Por último, Cabrera destacó la trayectoria de la marca y su posicionamiento en el mercado. “Hoy estamos peleando el primer lugar con Leonisa. Dependiendo del mes, estamos primero o segundos”, subrayó. En ese contexto, resaltó que la presencia conjunta de marcas en centros comerciales contribuye a dinamizar la categoría. “Nos potenciamos entre todos. Eso permite que el consumidor compare y fortalece la categoría”, concluyó.