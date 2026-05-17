Cerca de nueve de cada diez trabajadores en condición de pobreza se encuentra en la informalidad, ganando menos de la mitad que los empleados formales. Imagen: Andina
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Guadalupe Gamboa
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Si bien la pobreza en Perú logró reducirse -ligeramente- en 2025, uno de los principales obstáculos para alcanzar los niveles prepandemia es, entre otros, el elevado nivel de informalidad y los bajos ingresos que tienen, en la mayoría de los casos, los trabajadores en esta condición.

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