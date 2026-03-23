De Cajón Destilados aumentará su producción en su planta de Lurín. (Foto: De Cajón Destilados).
De Cajón Destilados aumentará su producción en su planta de Lurín. (Foto: De Cajón Destilados).
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En una apuesta familiar por la coctelería con insumos peruanos, De Cajón Destilados nace con el impulso de los hermanos Tovar, que decidieron instalar una destilería en Lurín en 2017. Residentes en Estados Unidos (EE.UU.), pero con las raíces y el enfoque de negocios inicialmente en Perú, desarrollaron el vodka premium de papa amarilla, así como un gin premium y un vodka blend (mezcla, enfocada en jóvenes). Bajo ese portafolio, la empresa buscará crecer en nuevos canales en Perú, iniciar exportaciones y aumentar la producción.

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