Patricia Tovar Fajardo, directora de Operaciones (COO) de De Cajón Destilados, señaló que el 2025 fue un año de consolidación para el portafolio de la empresa, sobre todo, por su ingreso al canal retail. En concreto, entraron a supermercados de Cencosud (Wong y Metro) y Vega.

Ahora, ponen la mira en más formatos del canal retail.

“Nuestro plan este 2026 es ingresar al canal de conveniencia, es un segmento que nos parece que tiene un crecimiento un poquito más sostenible”, comentó a Gestión.

En ese sentido, mencionó que ya están en conversaciones con dos compañías grandes de dicho segmento de retail para ingresar este año. Asimismo, indicó que tienen en la mira a Supermercados Peruanos (Plaza Vea y Vivanda).

Por lo pronto, en Wong y Metro, esperan alcanzar una participación de entre 8% y 10% en la venta de destilados.

Patricia Tovar Fajardo, directora de Operaciones (COO) de De Cajón Destilados. (Foto: De Cajón Destilados).

Exportaciones: EE.UU. y Europa en la mira

De cara al próximo año, De Cajón Destilados también buscará la internacionalización. En 2024, el vodka de la compañía obtuvo un reconocimiento en una competencia en San Francisco, lo cual les abrió el camino para conectar con distribuidores boutique que podrían llevar el producto en Estados Unidos.

“Hemos hecho muchas conexiones, y estamos hablando con un par de distribuidores en Estados Unidos, distribuidores boutiques, que pienso que quizás son el camino ideal para llevar nuestro vodka al resto del mundo”, anotó Tovar.

En esa incursión, adelantó que apuntarán tanto al consumidor nativo en EE.UU. como a la comunidad peruana y latina. Para el primer público, explicó que las bebidas artesanales como el vodka de papa despiertan un alto interés por su diferenciación frente a etiquetas más industriales y masivas.

De igual manera, expresó que irán a buscar oportunidades en España y Alemania, ante el atractivo que despiertan las bebidas oriundas de América Latina.

Hacia una mayor producción en Lurín

Ante la expectativa de expansión en diferentes canales en Perú y la potencial exportación desde el próximo año, De Cajón Destilados también apunta a una mayor producción en su planta de Lurín. Para lograrlo, contemplan inicialmente operar a doble turno y optar por mejoras en eficiencia.

La apuesta también busca sostener el desarrollo comercial que están teniendo en el interior del país.

“Hemos entrado a provincia, estamos pegando fuerte en Piura, en Ica, Cajamarca, Arequipa, son super mercados para nosotros, y últimamente hemos entrado a Cusco, a varios restaurantes, gracias a nuestra distribución y comercialización estratégica”, indicó Tovar, tras estimar que la mayor producción por eficiencia se logrará este año.

Añadió que el 2027 evaluarían medidas para dar mayores saltos en volumen, luego del avance progresivo que tendrán este año.

De Cajón Destilados planea incrementar su producción este año en su planta de Lurín. (Foto: De Cajón Destilados).

Proyecciones de De Cajón

A partir de las referidas iniciativas, De Cajón Destilados proyecta triplicar su facturación este 2026 frente a lo registrado el año previo. En esa expectativa, Tovar destacó que el impulso del comercio electrónico será clave.

“No lo hemos explotado aún, los aplicativos de delivery, todo eso está en nuestra meta”, afirmó.

Consultada por el desarrollo de nuevas bebidas, la ejecutiva mencionó que eventualmente tendrían una siguiente innovación en 2027. Este año, se concentrarán en la expansión en canales, planificación de exportación y mayor producción.