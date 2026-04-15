La Cervecería del Valle Sagrado apuesta por una nueva etapa de crecimiento tras cerrar el 2025 con resultados positivos. De cara al 2026, la firma artesanal prepara el lanzamiento de una línea sin alcohol con la que busca captar a un consumidor que prioriza bienestar, sin renunciar al sabor y la experiencia propia de una bebida craft.

Juan Mayorga, socio fundador y gerente de Cervecería del Valle Sagrado, informó a Gestión que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento aproximado de 20%. Para este año, la meta es mantener ese dinamismo e incrementar su producción en alrededor de 25%.

“En una tendencia internacional que lleva años asentado en Estados Unidos”, agregó Mayorga. “Las personas buscan una bebida en la que el alcohol no sea el protagonista, pero sin perder la experiencia”.

El avance estuvo impulsado principalmente por el canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterías y bares), así como por el desempeño de sus cinco bares propios —dos en Cusco, dos en Lima y uno en el Valle Sagrado—, en un contexto de mayor estabilidad del turismo.

Actualmente, la cervecera produce cerca de 20,000 litros mensuales, volumen que se comercializa en su totalidad. Para este 2026, la meta es mantener el ritmo y probablemente aumentar la producción en 25%.

En abril del 2026 la cervecería lanzará productos sin gluten ni azúcar.

Nueva línea sin alcohol: apuesta por diversificación

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía alista el lanzamiento de una nueva línea de bebidas sin alcohol.

“El ‘Agua lupulada del Valle Sagrado’ es una bebida con saborizantes naturales y totalmente disponible en el mercado para menores de edad por esa naturaleza”, adelantó Mayorga. “Vamos a tener la oportunidad de mezclar frutas nacionales e internacionales”.

Además, esta línea estará compuesta por productos sin gluten, sin azúcar ni edulcorantes añadidos, alineándose con una creciente demanda por opciones más saludables.

“Las personas buscan una bebida en la que el alcohol no sea el protagonista, pero sin perder la experiencia”, explicó Mayorga.

La empresa estima que esta nueva línea podría aportar alrededor de 10% adicional a las ventas durante el 2026.

La marca consolida su presencia con cinco bares: dos en Cusco, dos en Lima y uno en el Valle Sagrado.

Ahora bien, el desarrollo de bebidas sin alcohol responde a una transformación más amplia en las preferencias del consumidor. Por un lado, crece el interés por opciones completamente libres de alcohol; por otro, también se observa una demanda por cervezas con menor graduación alcohólica.

“Hoy hay quienes prefieren una cerveza de 4% porque buscan algo refrescante, con cuerpo, con buen aroma y con la experiencia propia de una craft beer, pero sin que el alcohol sea el protagonista”, señaló Mayorga.

En ese sentido, Mayorga enfatizó que la cerveza es “extremadamente diversa”, al igual que el agua o bebidas gaseosas, dado que puede variar sus grados de alcohol, color, estilos e ingredientes. Con cuatro elementos base, el margen de variación es amplio.

Además, esta línea —que se lanza este abril— estará compuesta por productos sin gluten, sin azúcar ni edulcorantes añadidos, alineándose con una creciente demanda por opciones más saludables.

Un consumidor más joven y diverso

La compañía también identifica cambios en el perfil de su público. Antes de la pandemia, el consumidor promedio de cerveza artesanal se situaba entre los 30 y 35 años; actualmente, el punto de entrada se ha reducido a los 25 años, según sus métricas digitales.

En sus bares, además, conviven consumidores de entre 25 y 75 años, lo que refleja una ampliación generacional del mercado.

Si bien la cerveza artesanal no compite en precio con las marcas masivas —debido a su estructura de costos y menor escala—, la categoría ha dejado de ser exclusiva de consumidores de alto poder adquisitivo. Universitarios y jóvenes profesionales forman parte creciente de la demanda, atraídos por la innovación y la experiencia.

Consumidores jóvenes prefieren cervezas craft de 4% de alcohol.

En cuanto a la distribución, las ventas se dividen casi en partes iguales entre sus bares propios y el canal HORECA. No obstante, Mayorga destaca que el dinamismo del turismo seguirá siendo un factor clave para el crecimiento del negocio en el corto plazo.