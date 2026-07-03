El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, consideró que la presidenta electa, Keiko Fujimori, debe comenzar a trabajar de manera inmediata por el país, tras ser proclamada oficialmente como mandataria para el periodo 2026-2031.

“La presidenta está para trabajar casi de forma inmediata. El país lo necesita. Por eso me parece muy importante que el Jurado Nacional de Elecciones la haya proclamado, porque ya como presidenta electa, además de avanzar con la comisión de transferencia, que puede empezar a ejecutarse lo más pronto posible, debe comenzar a tratar temas sectoriales de interés nacional”, manifestó el burgomaestre.

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En declaraciones a la prensa, Reggiardo indicó que ya tuvo la oportunidad de conversar con Fujimori sobre algunas labores de prevención que podrían impulsarse de manera coordinada entre el futuro Gobierno y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Primera conferencia como presidenta electa

Horas después de su proclamación, Keiko Fujimori ofreció su primera conferencia de prensa como presidenta electa y anunció que el trabajo de su gobierno empieza desde este viernes con el inicio del proceso de transferencia y la conformación de equipos técnicos para evaluar la situación del Estado.

Keiko Fujimori brinda su primera conferencia como presidenta electa y anuncia inicio del proceso de transferencia. Foto: Captura Fuerza Popular

En ese contexto, informó que especialistas de su equipo realizarán un diagnóstico técnico en cada ministerio para conocer el estado de los proyectos, programas y la ejecución de las principales políticas públicas. Según explicó, esta evaluación permitirá establecer prioridades y garantizar una transición ordenada.

Este viernes, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta de la República para el periodo 2026-2031. Asimismo, oficializó a Luis Galarreta como primer vicepresidente y a Miguel Torres como segundo vicepresidente.