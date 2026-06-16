El té RTD (Ready to Drink o listo para tomar) viene ganando espacio entre consumidores que buscan practicidad, sabor y opciones alineadas con estilos de vida más saludables, informó Eduardo Pérez Narrea, gerente de Mercadeo de Tetra Pak Perú.

“Lo que antes era una bebida asociada principalmente a momentos de relajación hoy se ha convertido en una de las categorías con mayor dinamismo dentro del mercado de bebidas listas para tomar”, señaló Pérez Narrea.

Detalló que la tendencia apunta a un crecimiento sostenido del mercado mundial de Té RTD en un 3.2% entre 2026 y 2028, incorporando cerca de 5, 500 millones de litros adicionales y alcanzando un volumen superior a los 45,200 millones de litros hacia el final del período, de acuerdo con el estudio Innova Category Survey de Tetra Pak.

Este crecimiento responde a cambios globales en los hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, anotó.

Actualmente, el té RTD es consumido principalmente por la Generación Z y los millennials, con una edad promedio de 39 años, comenta Pérez Narrea. Además, se trata de una bebida presente de manera constante en la rutina diaria, ya que, a nivel global, el 40 % de los consumidores la toma todos los días y el 39 % varias veces durante la semana.

Para el especialista, el éxito de esta categoría está relacionado con la transformación de las expectativas del consumidor. “Las personas buscan cada vez más bebidas que combinen conveniencia, buen sabor y bienestar. El té listo para tomar responde a esas necesidades porque ofrece una experiencia refrescante, práctica y adaptable a distintos momentos de consumo, desde la jornada laboral hasta actividades recreativas”, explica.

Uno de los factores que impulsa su crecimiento es la percepción positiva que tienen los consumidores sobre esta categoría. En América Latina, uno de cada cuatro consumidores afirma elegir té RTD porque lo considera una alternativa saludable, según el estudio de Tetra Pak.

A ello se suma que los lanzamientos de productos con declaraciones relacionadas con reducción de azúcar y calorías crecieron 23 % interanual, reflejando una demanda creciente por opciones más equilibradas.

La experiencia sensorial también juega un papel determinante. El 56 % de los consumidores señala que el sabor es el principal factor al momento de elegir un té RTD. “Entre las variedades más populares destacan el té verde, seguido por el té negro y el té de jazmín. En cuanto a sabores, el limón lidera las preferencias, seguido por las infusiones herbales y el durazno”, indica Pérez Narrea.

Con la expansión de la categoría también han evolucionado los formatos de presentación. A medida que crece la demanda por opciones convenientes y fáciles de consumir, los fabricantes vienen apostando por envases que se adapten a distintos estilos de vida y momentos de consumo.

Esta capacidad de conservación resulta crucial en una categoría cuyo consumo está cada vez más asociado a la movilidad y a la búsqueda de practicidad. “Las personas esperan encontrar bebidas listas para tomar en distintos puntos de venta y momentos del día, sin que ello comprometa su sabor o calidad. En ese escenario, contar con soluciones que faciliten la distribución y disponibilidad de estos productos contribuye a acompañar el crecimiento del sector”, concluye Pérez Narrea.

Todo indica que el té listo para tomar ha dejado de ser una bebida de nicho para convertirse en una alternativa cada vez más presente en la vida cotidiana. Impulsada por la innovación en sabores, formulaciones y formatos seguirá marcando el ritmo de un mercado que continúa adaptándose a nuevas preferencias de consumo global, expresó.