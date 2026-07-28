Con motivo del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, el Indecopi recordó a los consumidores la importancia de verificar la autenticidad de esta bebida emblemática antes de adquirirla. Para ello, difundió una serie de recomendaciones que permiten identificar un Pisco con Denominación de Origen (DO) y reducir el riesgo de comprar productos adulterados o de procedencia informal.

La Denominación de Origen Pisco fue reconocida el 12 de diciembre de 1990, convirtiéndose en la primera DO otorgada en el Perú. Esta distinción protege a los productos cuyas características y prestigio están estrechamente vinculados a su lugar de producción y a las técnicas tradicionales empleadas en su elaboración.

1. Revisa la etiqueta. Entre las principales recomendaciones figura revisar la etiqueta de la botella. Esta debe incluir la mención “Denominación de Origen Pisco”, el número del certificado de autorización de uso, el tipo de Pisco (Puro, Mosto Verde o Acholado), la variedad de uva pisquera utilizada, el valle donde se ubica la bodega productora, el año de cosecha y el registro sanitario.

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2. Verifica el envase. El organismo recomienda verificar que el producto se comercialice únicamente en botellas de vidrio o cerámica debidamente selladas. El Pisco no puede venderse a granel ni en envases de plástico, galoneras o tanques. También es importante comprobar que la botella no presente daños, tapas manipuladas o sellos alterados.

El Pisco solo puede elaborarse en las zonas autorizadas y mediante un proceso tradicional que excluye aditivos y la doble destilación. Foto: Andina.

3. Observa el contenido. Otro aspecto a considerar es el contenido. Un Pisco auténtico debe ser transparente, limpio, brillante e incoloro. La presencia de residuos, partículas o turbidez puede ser un indicio de que el producto no cumple con los estándares establecidos.

4. Compra en establecimientos formales. El Indecopi también exhorta a realizar las compras en establecimientos formales y exigir el comprobante de pago, evitando adquirir bebidas de origen desconocido o comercializadas en puntos de venta informales.

5. Desconfía en imitaciones. Finalmente, recordó que el Pisco solo puede producirse dentro de la zona geográfica autorizada —la costa de Lima, Ica, Arequipa y Moquegua, además de los valles de Locumba, Sama y Caplina, en Tacna— utilizando exclusivamente las ocho variedades de uvas pisqueras permitidas y siguiendo un proceso tradicional que no admite la incorporación de agua, azúcar u otros aditivos, ni la doble destilación.

Para quienes deseen conocer más sobre las características y requisitos de producción de esta bebida, el Indecopi puso a disposición la publicación digital “Pisco, la primera Denominación de Origen del Perú”.