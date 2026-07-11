Las exportaciones de pisco pasaron de US$ 481 mil en el 2005 a US$ 9 millones 447 mil en el 2025, un crecimiento de casi 20 veces en dos décadas, sostuvo Rafael del Campo, vicepresidente de Adex.

No obstante, el fuerte peso de Estados Unidos y Países Bajos en las ventas al exterior evidencia la necesidad de diversificar los mercado, a fin de consolidar su presencia en aquellos donde ya tiene reconocimiento.

Con ese objetivo, la Asociación de Exportadores (Adex) capacitó a funcionarios diplomáticos que próximamente asumirán funciones en el exterior, con el fin de fortalecer la promoción internacional del pisco y la defensa de su denominación de origen.

La capacitación estuvo a cargo de referentes del sector como Carmen Robatty de Moquillaza, quien actualmente asume como presidenta del Comité de Pisco de Adex, Johnny Schuler, Martín Santa María Fernández Stoll, Lucero Villagarcía y Luiggy Arteaga, además de representantes de las bodegas La Caravedo, 4 Fundos y Santa María Magdalena.

Principales mercados

En el primer cuatrimestre del 2026, las exportaciones de pisco alcanzaron los US$ 2 millones 167 mil. Estados Unidos y Países Bajos lideraron el ranking de destinos al concentrar el 48% del valor exportado, seguidos por España, Japón, China, Australia, Reino Unido, Brasil y Panamá.

Estados Unidos y Países Bajos concentran casi la mitad de los envíos. Foto: Asociación Pisco Punch.

Las principales empresas exportadoras fueron Destilaría La Caravedo S.R.L., Bodega San Isidro S.R.L., Viña Tacama S.A., Bodega San Nicolás S.A., Santiago Queirolo S.A.C., Bodegas y Viñedos Tabernero y Macchu Pisco S.A.C.

Historia y evolución

El vicepresidente de Adex, Rafael del Campo Quintana, destacó que los envíos de la bebida bandera crecieron de 27 destinos en el 2005 a 40 mercados el año pasado. No obstante, sostuvo que el reto ahora es consolidar su presencia en nuevos países con el apoyo conjunto del sector público y privado.

En esa línea, remarcó que los diplomáticos peruanos cumplen un papel clave como promotores del pisco en el exterior y como impulsores de nuevas oportunidades comerciales.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson Machado, informó que el año pasado se realizaron 45 actividades de promoción del destilado; y en el primer semestre del 2026 un total de 17 eventos en distintas regiones del mundo.

Agregó que Europa concentra la mayor cantidad de eventos de difusión, seguida por América, aunque destacó el creciente interés por el Pisco en Asia y Oceanía, donde aseguro que se viene fortaleciendo su presencia económica y comercial.