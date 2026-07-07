Aunque el volumen que se enviará al exterior se mantendría igual al 2025, el valor de las exportaciones peruanas de maracuyá y sus derivados crecerían 5% en el 2026, proyectó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de ADEX, Elkin Vanegas, los despachos de maracuyá cerrarían el año con un valor cercano a los US$ 84 millones debido a una mejora moderada de los precios internacionales.

Con esto está cada vez más cerca de entrar al grupo de las frutas que superan los US$ 100 millones. Pero, para concretarlo, se alista una estrategia.

Ante estas expectativas, destacó la importancia del trabajo de investigación que vienen desarrollando el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y ADEX para obtener nuevas accesiones de maracuyá con mejores características agronómicas y comerciales.

El valor de las exportaciones peruanas de maracuyá y sus derivados crecerían 5% en el 2026. Foto: Adex

Como parte de esta iniciativa, el INIA entregará en los próximos meses 60,000 plantones injertados de maracuyá, con los que se espera incrementar la productividad promedio de los cultivos de 15 toneladas por hectárea a cerca de 40 toneladas, así como mejorar la calidad del fruto y su resistencia frente a plagas y enfermedades.

“El objetivo es recuperar las características que más valora la industria de la maracuyá criolla peruana: su mayor contenido de pulpa y dulzor (grados Brix), pasando de 9 y 10 grados a más de 12 grados, como lo exige el mercado internacional”, comentó Vanegas durante la presentación del IV Congreso Internacional de Pasifloras.

El representante de ADEX añadió que una fruta con mayor contenido de pulpa, mejor nivel de dulzor y mayor uniformidad permite mejorar el rendimiento industrial y la calidad del producto final, fortaleciendo la posición del Perú en mercados que demandan ingredientes naturales, bebidas tropicales y alimentos con mayor valor agregado.

El INIA entregará en los próximos meses 60,000 plantones injertados de maracuyá. (Foto: GEC)

¿Cuánto creció en 2025? Las exportaciones de maracuyá y sus derivados crecieron 33.7% al sumar US$ 79.9 millones, indica ADEX. El principal producto exportado fue el jugo de maracuyá, con US$ 42.8 millones, seguido del concentrado, con US$ 22.4 millones (28%), y la pulpa, con US$ 11.7 millones (15%).

A su vez, el director general de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INIA, Fausto Asencio, sostuvo que las medidas que vienen tomando buscan impulsar toda la cadena productiva del maracuyá.

“Debido a la falta de articulación, han ingresado al país diversas variedades de maracuyá, lo que ha contribuido al deterioro de la variedad criolla, reconocida por su alto contenido de grados Brix y su excelente calidad para la industria”, dijo.