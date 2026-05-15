El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA obtuvo del SENASA la autorización sanitaria para impulsar el mejoramiento del ganado bovino, lo que lo faculta en la producción y transferencia de material genético de vacuno con alta calidad.

Estas autorizaciones fueron emitidas a la Estación Experimental Agraria Donoso (EEA Donoso) del INIA y corresponden a los permisos sanitarios para la producción de pajillas de semen y de embriones a través del sistema in vivo e in vitro en el ganado bovino. Esto fortalece la validez del centro de biotecnología reproductiva de la entidad en la ciudad de Huaral.

Mediante esta autorización, el INIA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) fortalecerá la capacidad de optimizar, expandir y transferir tecnologías reproductivas modernas con el fin de proveer a los pequeños y medianos ganaderos material genético de alta calidad (semen y embrión), que permita mejorar la calidad de carne y leche del ganado vacuno, garantizando una óptima eficiencia reproductiva en los hatos del territorio peruano.

El INIA explicó que ello potenciará significativamente la inseminación artificial de ganado bovino, así como la transferencia de embriones de alta calidad lo que permitirá aumentar el nacimiento de crías de bovino con capacidad para desarrollar carne de alto valor y leche con elevados índices de sólidos y nutrientes, incrementando directamente la competitividad y la sostenibilidad de las familias ganaderas.

El instituto ya cuenta con la utorización oficial que permitirá fortalecer la generación de semen y embriones de bovino con alta calidad. Foto: INIA.

LEA TAMBIÉN: Aprueban endeudamiento para mejorar servicios de innovación agraria del INIA

Primer Núcleo Genético de Ganado Vacuno

Se recordó que a través de la EEA Donoso en Huaral, el INIA ha implementado el primer Núcleo Genético de Ganado Vacuno.

Allí se desarrolla trabajos de investigación científica, innovación del campo y la transferencia tecnológica de manejo de crianza de ganado, orientadas a salvaguardar la seguridad alimentaria y el desarrollo ganadero nacional.