El jueves 14 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de un mejor apetito global por activos emergentes y a expectativas de una política monetaria menos agresiva en Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.421. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.419 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un incremento acumulado del 1.63% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.405 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.421 a la compra y S/ 3.426 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados financieros de América Latina registraron una jornada marcada por la cautela y la volatilidad. El dólar tuvo un comportamiento mixto frente a las monedas de la región, aunque en algunos países perdió algo de terreno debido a un mejor apetito global por activos emergentes y a expectativas de una política monetaria menos agresiva en Estados Unidos.

En las bolsas latinoamericanas predominó un tono moderadamente positivo, en línea con el desempeño de Wall Street. Los inversionistas siguieron atentos a las señales provenientes de la Reserva Federal estadounidense, así como a la evolución de la inflación y de los precios internacionales de materias primas como el petróleo y el cobre.

A pesar del mejor ánimo observado durante parte de la sesión, persistieron factores de incertidumbre internacional que limitaron ganancias más fuertes. Las tensiones geopolíticas, la desaceleración económica global y las dudas sobre el ritmo de recortes de tasas en Estados Unidos continúan influyendo en las decisiones de inversión. En conjunto, la jornada reflejó una combinación de optimismo moderado y prudencia entre los mercados latinoamericanos.