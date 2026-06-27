La Asociación de Exportadores (Adex) condenó el atentado ocurrido el pasado 24 de junio contra las instalaciones de la empresa minera Poderosa, en la provincia de Pataz, región La Libertad, y expresó su solidaridad con la compañía, sus trabajadores y las familias afectadas.

A través de un comunicado, el gremio rechazó cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas y el desarrollo de las actividades productivas, al considerar que este nuevo ataque refleja el deterioro de la seguridad en distintas zonas del país.

📢 #Comunicado

ADEX condena el atentado contra Minera Poderosa y exige una respuesta firme del Estado. pic.twitter.com/PD6kghU8rW — Asociación de Exportadores (@ADEX_PERU) June 27, 2026

En ese contexto, Adex demandó a las autoridades una investigación que permita identificar, capturar y sancionar a los responsables del atentado. Además, instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para restablecer el orden, fortalecer la presencia del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las empresas formales.

El gremio advirtió que el avance de la criminalidad no solo amenaza la vida de los trabajadores de la Compañía Minera Poderosa, sino que también compromete la continuidad de las operaciones productivas, desalienta nuevas inversiones y frena las oportunidades de desarrollo económico en el país.

Finalmente, Adex reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y la institucionalidad, e hizo un llamado a las autoridades para actuar con firmeza frente a la creciente violencia que afecta a diversas regiones del Perú.