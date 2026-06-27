Adex condena atentado contra minera Poderosa y exige reforzar la seguridad en Pataz. Foto: extraído del portal Rumbo Minero
Adex condena atentado contra minera Poderosa y exige reforzar la seguridad en Pataz. Foto: extraído del portal Rumbo Minero
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Redacción Gestión
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condenó el atentado ocurrido el pasado 24 de junio contra las instalaciones de la empresa minera Poderosa, en la provincia de Pataz, región La Libertad, y expresó su solidaridad con la compañía, sus trabajadores y las familias afectadas.

A través de un comunicado, el gremio rechazó cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas y el desarrollo de las actividades productivas, al considerar que este nuevo ataque refleja el deterioro de la seguridad en distintas zonas del país.

En ese contexto, Adex demandó a las autoridades una investigación que permita identificar, capturar y sancionar a los responsables del atentado. Además, instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para restablecer el orden, fortalecer la presencia del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las empresas formales.

El gremio advirtió que el avance de la criminalidad no solo , sino que también compromete la continuidad de las operaciones productivas, desalienta nuevas inversiones y frena las oportunidades de desarrollo económico en el país.

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Finalmente, Adex reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y la institucionalidad, e hizo un llamado a las autoridades para actuar con firmeza frente a la creciente violencia que afecta a diversas regiones del Perú.

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