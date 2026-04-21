En el 2025 envíos de hierbas, especias y condimentos sumaron US$ 600 millones, ubicando al Perú como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina. Foto: ADEX
En el 2025 envíos de hierbas, especias y condimentos sumaron US$ 600 millones, ubicando al Perú como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina. Foto: ADEX
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Redacción Gestión
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Con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, la competitividad y el acceso a mercados internacionales de las hierbas aromáticas, especias y condimentos, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitará al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la creación de una mesa técnica especializada.

Esta iniciativa cobra relevancia por la proyección de esta oferta. E

La propuesta se originó durante la ‘Mesa de diálogo: Valor y potencial de las hierbas y especias del Perú: producción, usos y mercados’, en el marco de la primera Expo Hierbas & Especias organizada por ADEX, la cual congregó a representantes del sector público, privado y la academia para identificar brechas, oportunidades y líneas de acción.

“Ha sido una reunión muy enriquecedora, con aportes relevantes en temas productivos, comerciales, sanitarios, certificaciones, tecnología y promoción. Este espacio nos permitió alinear esfuerzos, mejorar la planificación estratégica y canalizar tanto las necesidades como los planteamientos de las empresas”, sostuvo el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela.

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Resaltó que este mecanismo de articulación multisectorial contribuirá a consolidar un rubro diverso y con capacidad de crecimiento, además de fortalecer la productividad y la competitividad de los productores de distintas regiones del país. En ese sentido, las próximas ediciones de la Expo Hierbas & Especias se realizarán en diferentes ciudades.

Uno de los principales retos –agregó– será recoger las particularidades de cada zona productiva, pues las dinámicas varían según la geografía. “En la selva central destaca el rocoto de Pasco, el jengibre de Junín, la cúrcuma y diversas hierbas aromáticas; en la costa sur predominan el orégano, el ají amarillo y la páprika, y en el norte existe una mayor especialización en páprika seca”, puntualizó.

En el 2025 envíos de hierbas, especias y condimentos sumaron US$ 600 millones, ubicando al Perú como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina. Foto: ADEX
En el 2025 envíos de hierbas, especias y condimentos sumaron US$ 600 millones, ubicando al Perú como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina. Foto: ADEX

Potencial de productos naturales, orgánicos y sostenibles

El representante del CIEN-ADEX subrayó que el rubro tiene amplias perspectivas de crecimiento, en línea con la creciente demanda global por productos naturales, orgánicos y sostenibles, que cumplan estándares ambientales y sociales.

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“Este sector está estrechamente vinculado al éxito de la gastronomía peruana. La calidad de los insumos y la riqueza de sabores tienen como base nuestras hierbas, especias y condimentos, que son parte esencial de nuestra identidad”, enfatizó.

En la mesa de diálogo participaron representantes de Agromercado, Agroideas, PromPerú, Serfor, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna; y, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna.

Asimismo, de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, Agrobanco, Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Privada de Tacna, entre otros.

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