En el 2025, Perú fue el segundo exportador de hierbas y especias en América Latina y el Caribe, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Edgar Vásquez, director del área, resaltó el protagonismo de estos productos durante su participación en la primera “Expo Hierbas & Especias”, realizada en Tacna.

Perú en segundo lugar

Según el CIEN-ADEX, con US$ 600.90 millones, Perú fue el año pasado el segundo exportador de hierbas y especias en América Latina y el Caribe, solo superado por México con más de US$ 1,200 millones. Les siguieron Brasil, Chile y Guatemala.

El portafolio nacional estuvo compuesto por cebollas, páprika y jengibre, principalmente; y la mexicana por salsas mixtas, pimientos y ajíes (capsicum) y hierbas mixtas.

“Estos productos cuentan con un amplio potencial en el mercado global, impulsados por el boom de la gastronomía peruana, el incremento de consumo de alimentos saludables, la red de acuerdos comerciales preferenciales, nuestro posicionamiento como hub logístico, entre otros”, declaró Vásquez.

Entre los años 2000 y 2025, dichos envíos al exterior presentaron un dinamismo considerable, con una tasa promedio anual de crecimiento de 12.3%. Las regiones exportadoras líderes son Tacna, Lima, Ica, Junín, La Libertad y Arequipa.

¿Cuáles son las novedades sobre el jengibre peruano? (Foto: referencial)

El liderazgo de Tacna

Vásquez también detalló que en el 2025 la exportación de hierbas, especias y condimentos de Tacna sumó US$ 25.10 millones, con lo cual logró un crecimiento de 29.7% con relación al 2024. Resaltaron el orégano, romero y mejorana (hierbas); páprika, jengibre seco y cúrcuma (especias) y el sillao, comino y vinagre (condimentos). Sus destinos más frecuentes fueron Brasil, Unión Europea, Chile, Argentina y Ecuador.

Añadió que entre el 2000 y 2025, el monto exportado por la región pasó de US$ 2.70 millones a US$ 25.10 millones, es decir, se multiplicó por nueve.

En el evento se realizaron exposiciones en temas como acceso a campos de cultivo, innovación y tecnología, y tendencias y oportunidades, que apuntan a mejorar las capacidades de los integrantes de las diversas cadenas productivas.

También se desplegó la "Mesa de diálogo: valor y potencial de las hierbas y especias del Perú, producción, usos y mercados", con la presencia de representantes de Agromercado, Agroideas, PromPerú, Serfor, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, Agrobanco y otras instituciones.

Asimismo, se realizó una Rueda de Negocios orientada a vincular la oferta de los productores y pequeñas empresas con compradores.

Algunos son Danper Trujillo S.A.C., una de las principales agroexportadoras del Perú; Mambrino S.A.C., dedicada a la gestión y operación de cadenas de restaurantes en Lima; Frutos y Especias SAC, que procesa y comercializa alimentos, y Disebas S.A.C., especializada en la transformación de frutas y hortalizas.

Tacna lideró con envíos de cúrcuma. (Foto: referencial)

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