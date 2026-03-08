Las exportaciones peruanas de ajíes y pimientos sumaron US$ 672.7 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 8% frente a los US$623.8 millones registrados en 2024.

Así lo informó la Asociación de Exportadores (ADEX). ¿Qué otras cifras compartieron?

Formatos líderes

El gremio precisó que las presentaciones en conserva (US$ 350.824.000) y seco (US$ 278.336.000) tuvieron la mayor participación. Puntualmente, concentraron en conjunto el 93% de los envíos.

También se registraron ventas en pasta (US$ 22.296.000), congelado (US$ 11.951.000), salsa (US$ 6.442.000) y fresco (US$ 2.829.000).

Con respecto a los mercados, Estados Unidos se posicionó con despachos por US$ 260.694.000 (8%); España, con US$ 204.469.000 (25%); y México, con US$ 122.302.000 (10.2%). En conjunto acumularon el 87% del valor exportado.

Otros destinos fueron Puerto Rico, con US$ 10.715.000; Alemania, con US$ 8.430.000; Francia, con US$ 8 millones; Chile, con US$ 6.800.000; Argentina, con US$ 5.596.000; y Reino Unido, con US$ 5.590.000.

Especies que “brillaron”

Entre los capsicum que más se comercializaron en el exterior sobresalieron la páprika sin triturar ni pulverizar, con US$ 196.816.000, pese a registrar una contracción de 20%; y el pimiento piquillo, con US$ 166.497.000, con lo que mostró un aumento de 35.4%.

También se despacharon los demás pimientos de la especie annuum (US$ 63.419.000); el pimiento morrón preparado o conservado sin congelar (US$ 62 millones); los demás frutos del género capsicum o pimienta (US$ 57.470.000); las demás hortalizas, frutas y partes comestibles de plantas (US$ 47.404.000); entre otros.

El gremio señaló que en el caso de los ajíes nativos, los envíos en 2025 alcanzaron los US$ 39.325000, evidenciando un incremento de 9% con relación al 2024 (US$ 36.184.000).

Sobresalió el ají amarillo con US$ 22.858.000, ya que registró un crecimiento de 9.3% y una participación de 58%. Siguieron el ají panca (US$ 10 millones), el rocoto (US$ 4.822.000), el ají limo (US$ 1.054.000), el ají mirasol y el ají charapita.

El dato

Las empresas que más exportaron estos productos fueron Danper Trujillo, Ecosac Agrícola, Virú, Green Perú, S&M Foods, Agroindustrial E&C, Agroexportadora Sol de Olmos, ADB International, Agroindustrias AIB y Alimentos Procesados Agrícolas.