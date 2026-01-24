Para Adex, algunas agroexportaciones que cerraron en negativo el año pasado podrían recuperarse en 2026, pero la mayoría seguirán bajo presión. (Imagen: Andina)
Para Adex, algunas agroexportaciones que cerraron en negativo el año pasado podrían recuperarse en 2026, pero la mayoría seguirán bajo presión. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Pese al récord que se espera para las agroexportaciones en el 2025, al menos unos siete productos agrícolas habrían cerrado el año en rojo, según datos de la Sunat recopilados del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

TE PUEDE INTERESAR

Perú prevé superar a Chile en agroexportación: ¿cuánto dinero moverá?
15 regiones en la carrera por ser la “estrella” de la agroexportación: la lista completa
Agroexportación se acerca a los US$ 10,000 millones: los productos “estrella”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.