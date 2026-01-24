La información reportada hasta noviembre indica una caída en productos como:

Páprika Bananos orgánicos Jengibre Madera Azúcar Cítricos Cebolla

Para Elkin Vanegas, presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), la mayoría de estos productos habría continuado con esa tendencia negativa en diciembre. Esto, explicó, se debería a que diversos productos presentan una sobreoferta.

Ante una alta confianza de abastecimiento por parte de los compradores, los precios tienden a desplomarse si no existe una diferenciación clara o valor agregado que proteja los márgenes de ganancia.

“Están cayendo cada uno de los productos que, de cierta forma, comenzaron con un despegue [el 2025]. Entran en una fase de estabilidad productiva y, sin valor agregado, se vuelven casi commodities. Ahí el precio empieza a caer y el margen se achica”, comentó.

Al menos unos siete productos agrícolas habrían cerrado el año en rojo, según datos de la Sunat recopilados del BCRP y el Mincetur.

Siete productos rezagados en 2025

Ante esta situación Vanegas indica que los datos muestran que al cierre del 2025 el jengibre habría caído cerca de 10% el año pasado, mientras que la cebolla retrocedió 15%.

En este último caso, el de la cebolla, se observa que los pequeños agricultores peruanos han incrementado sus siembras sin que la demanda internacional crezca al mismo ritmo. Por ello, los precios del producto bajaron de 0.46 a 0.39 dólares por kilogramo, presionados por la sobreoferta y la falta de diferenciación.

En tanto, el banano habría terminado el año con un retroceso cercano al 3% debido a la expansión de cultivos en la zona norte del país durante 2024 y 2025.

De acuerdo con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), este retroceso en el banano está relacionado a varios factores como enfermedades, baja rentabilidad para los pequeños productores y una fuerte competencia externa.

“México está entrando con fuerza al mercado del banano y está más cerca de Estados Unidos. Los márgenes ya no son tan buenos y por eso la caída en toneladas ha sido fuerte”, señaló.

La páprika es otro producto que no logró escapar de esta tendencia negativa. Su caída responde, sobre todo, a una mayor producción en otros países.

“Otros mercados internacionales comenzaron a hacer mayor oferta de páprika y volvió al punto de conversión. El precio bajó fuerte: de US$ 3.68 el kilogramo en 2024 cayó casi a US$ 2.82 en 2025”, precisó.

Algo similar pasó con los cítricos pues Estados Unidos, el principal comprador de estas agroexportaciones, tuvo una producción local abundante, lo que redujo sus importaciones y generó una reducción de precios. A eso se suma la presión de países como México, que incrementaron su oferta.

“En el caso del limón y la lima, México sigue produciendo fuerte y eso aprieta hacia abajo los precios. Yo creo que el limón, hasta que se recupere, va a estar dos años más”, sostuvo.

Este año siguen bajo presión el valor de las exportaciones de la páprika, el jengibre, la cebolla, y el limón lima. (Imagen: ADEX)

¿Qué productos mejorarían este año?

De acuerdo con Vanegas, este año siguen bajo presión el valor de las exportaciones de la páprika, el jengibre, la cebolla, y el limón lima, lo que podrían amenazar el balance 2026 para estos cultivos.

Sin embargo, uno de los que mejoraría sus resultados sería el banano orgánico, principalmente por la demanda procedente de Argentina, país que recientemente abrió su mercado a este producto.

“La economía argentina ha aumentado un poco más su consumo y está abierto para la diversificación del banano orgánico peruano”, indicó.

Otro producto que seguiría al alza sería la mandarina por el volumen y el valor más sólido que se está teniendo en producción, aunque el factor precio aún dependerá mucho de la oferta y demanda.

Amaro de AGAP, por el contrario, consideró que este año sí podría haber una mejora en jengibre y páprika pues hay demanda de estos productos que podría dar la sorpresa en 2026, a lo que se sumaría la fuerte promoción que se hará a este tipo de exportaciones en las próximas ferias de comercio exterior.

“ El banano orgánico creo que se va a mantener igual, el azúcar se mantendría igual y el cítrico también va a estar en el mismo nivel. Sobre este último, es muy probable que se estabilice ”, añadió.

Otro producto que seguiría al alza sería la mandarina por el volumen y el valor más sólido que se está teniendo en producción. (Foto: Andina)

Los productos que se sumarían a las agroexportaciones en rojo

El representante de Adex indica uno de los productos que estaría iniciando en negativo el 2026 es la fresa. La exportación de fresa se estaría viendo impactada debido a una mayor competencia proveniente de países como Egipto y Grecia.

Según explicó, Egipto ha tenido una sobreproducción de fresa y los precios han caído casi 50%. Mientras que Grecia ha estado exportando esta fruta por entre US$ 800 y US$ 900 la tonelada, cuando en Perú eso apenas cubre el costo de producción, vendiéndose a unos US$ 1,300 la tonelada.

“ Las fresas producidas entre julio y noviembre del 2025, que se exportarán en el 2026, ya van a aparecer en el mapa de los negativos ” , advirtió.

También se advierte un impacto en la maracuyá, pero esto dependerá de factores climáticos que enfrenten otros países productores que compiten con el Perú.

Vanegas indicó que si países con producción similar a Perú, como Vietnam, tienen problemas climáticos, bajan su productividad, eso abre oportunidades. Sin embargo, “si no sucede nada, se vuelven más competitivos y venden a los mercados de Asia”.

La incertidumbre climática también está acercándose en el Perú pues la alerta por un posible fenómeno de El Niño en abril genera preocupación en el sector. Recientemente la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) cambio del estado de alerta de “no activo” a “vigilancia”.

El Enfen pasó de "no activo" a "vigilancia" su análisis del fenómeno de El Niño. (Foto: Senamhi)

Aunque todavía no hay nada definido, Amaro advirtió que todo dependerá del momento en que ocurra.

“No es lo mismo que pase cuando está terminando la campaña de mango, uva y arándano, que cuando empieza cítrico, palta o espárrago. Una lluvia intensa en Piura, por ejemplo, puede malograr la cosecha de uva”, dijo.

Además de las lluvias, Amaro indicó que también influyen los cambios de temperatura pues pueden afectar la productividad al hacer que los cultivos se atrasen o se adelanten.

Otro riesgo latente, indicó Vanegas, es el sanitario y regulatorio, especialmente en productos como arándanos y palta, ante las restricciones europeas sobre el uso de ciertos pesticidas impulsadas por Francia. Si bien Perú no ha sido afectado directamente, el contrabando de insumos contaminados podría generar problemas en el futuro.