Los envíos peruanos de páprika seca a México crecieron en valor un 64%, al pasar de US$ 34.6 millones de enero a noviembre del 2021, a US$ 56.8 millones en el mismo periodo del año pasado, según cifras de la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Ventaja en páprika de mesa

Este incremento se explica por los problemas de producción nacional de páprika para mesa en México, que generan escasez; y los problemas de clima de China, el principal competidor del mercado internacional, señala Walter Seras, gerente comercial de la agroexportadora Alprosac y expresidente del Comité de Capsicum de ADEX. “No hay un refill o una reposición importante prevista para este año. Estamos un poco solos en el mercado, lo que nos da una ventaja comparativa y nos permite obtener mejores precios”, dijo a Gestión. En ese sentido, estima que las exportaciones a México podrían alcanzar los US$ 80 millones al cierre de 2023.

Según explicó, México puso una limitación a la páprika de mesa proveniente de China porque este país estaba entregando productos que excedían la humedad máxima exigida, por lo cual varios contenedores tenían que ser desechados. “Eso trajo desconfianza al comprador y a pesar de que los precios de China son más bajos que los del Perú, México prefiere comprarnos a nosotros”, agregó Seras.

De igual manera, Adolfo Montero, gerente general de la agroexportadora Monha Service, estimó que habrá un importante crecimiento en los envíos de páprika hacia México debido a los problemas que atraviesa China. “El Perú tiene un buen potencial para atender esta demanda”, comentó a Gestión.

Por el contrario, los valores de las exportaciones hacia España cayeron en 20%, al pasar de US$ 13.2 millones en el mencionado periodo de 2021 a US$ 10.5 millones en el de 2022. A diferencia de México, en España sobre todo se demanda páprika industrial, una categoría en la que China se impone por sus bajos precios. Sin embargo, los compradores españoles pueden reducir sus provisiones de páprika peruana pero no prescindir del todo de ella porque, debido a sus valores ASTA (coloración), la necesitan para mezclarla con la china y así lograr un producto más económico, pero adecuado para el mercado.

Precios

Como se indicó, a los productores peruanos les resulta muy difícil competir con los precios de la páprika china. Mientras los primeros envían un contenedor de páprika al exterior por unos US$ 100,000 o más, los exportadores asiáticos pueden ofrecerlo por US$ 70,000 o US$ 75,000, gracias a las subvenciones que reciben de su país, dice Walter Seras.

Los envíos de páprika peruana a todos los destinos sumaron US$ 108.8 millones entre enero y noviembre del 2022, lo cual representó un crecimiento de 14% respecto al mismo periodo del 2021. Los principales destinos fueron México, Estados Unidos y España. Cabe señalar que Perú exporta esta especia principalmente como un producto seco. Los envíos de páprika en conserva sumaron solo US$ 382,000 en los 11 primeros meses del año pasado y las ventas al exterior en su presentación fresca son casi inexistentes.