Los productores y exportadores de páprika, pimiento morrón, ajíes y otras variedades del género capsium preparan una estrategia para incrementar exponencialmente sus envíos frescos a los Estados Unidos. Cada año, este país importa unos US$ 1,000 millones en dichos productos, pero apenas una cantidad mínima proviene del Perú.

En la actualidad, las exportaciones peruanas de estos alimentos frescos hacia los Estados Unidos son muy limitadas, debido a una medida de mitigación que le ha impuesto al Perú, sostuvo el presidente del Comité de Capsium de la Asociación de Exportadores (ADEX), Renzo Gómez.

Estados Unidos solo autoriza estas importaciones desde el Perú, si los frutos provienen de cultivos desarrollados en casa malla o en invernaderos, como forma de prevenir que hayan sido contaminados por la mosca de la fruta. Por ende, quedan excluidas las cosechas a campo abierto.

“Nos exigen que el capsium provenga de una agricultura protegida, no al aire libre. La inversión (para cumplir este requisito) es muy alta y esto ha causado que el Perú quede detrás de otros países como España o México en el desarrollo de este tipo de agricultura. De todos modos, los volúmenes están creciendo porque poco a poco se están implementando casas malla, que necesitan tecnología”, explicó Gómez a Gestion.pe.

Mientras la agricultura protegida avanza a paso lento en el país, el Comité de Capsium planteará al Senasa una medida para acelerar las exportaciones de estos productos hacia los EE.UU., con el fin de lograr una mayor participación en sus importaciones.

Con su pedido, los exportadores buscarán que el Senasa retome las negociaciones con los Estados Unidos y pida que se admitan también las cosechas a campo abierto, siempre que provengan de zonas certificadas como libres de mosca de la fruta.

“Son productos que no tienen vida en anaquel muy larga y el mercado más grande y cercano es EE.UU., si pensamos en el transporte marítimo, porque los precios en avión son muy altos. Si abarcamos solo un 10% de dicho mercado de productos frescos, estamos hablando de US$ 100 millones. El Perú exporta ahora US$ 245 millones de capsium (secos, en conserva, congelados y frescos) al año, por lo que aumentarle US$ 100 millones significaría un crecimiento de 30% en la cartera”, explicó el presidente del gremio.

Crecerán extensiones de páprika

En el Perú hay unas 4,500 hectáreas de páprika ubicadas principalmente en los departamentos de Arequipa, Lima y Lambayeque. De acuerdo con las proyecciones del comité de ADEX, en un plazo de dos años podrían incrementarse hasta a 6,000 ha con capacitación y promoción en el campo. La mayor parte de estos cultivos se destinan al comercio exterior.

Entre enero y agosto de 2020, las exportaciones totales de la canasta de capsium cayeron alrededor de 10% en valor, principalmente por la crisis internacional originada por el COVID-19. El comité estima que los envíos se recuperarán en los últimos meses del año, con lo cual la caída al cierre de 2020 giraría en torno al 5%.

Las especies con mayores volúmenes de exportación son el páprika y el pimiento morrón. Los productos en conserva y secos concentran, en proporciones similares, alrededor del 90% de los envíos, mientras que los congelados alrededor del 8% y los frescos solo un 2%.

