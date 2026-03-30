La variedad de cebolla peruana Campolindo fue destacada por la empresa española Constantino Adrián como “quizás la mejor del mundo en esta época del año”, en el marco de la actual campaña de exportación hacia Europa, donde el abastecimiento depende en gran medida de importaciones.

El reconocimiento proviene de esta firma del mercado europeo, especializada en cebollas, que resaltó la calidad del producto peruano en un momento en que la oferta local pierde protagonismo y la demanda se orienta hacia nuevos orígenes, especialmente del hemisferio sur.

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La compañía señaló al medio FreshPlaza que la cebolla peruana presenta características que la hacen especialmente competitiva en esta temporada, tanto por su sabor como por su presentación comercial. “Se trata de cebollas con un porcentaje de agua más alto y, en general, con unas cualidades organolépticas excelentes”, señaló Álvaro Adrián, director comercial de Constantino Adrián.

“Apostamos fuerte por la variedad Campolindo, de Perú. Creemos que es quizás la mejor cebolla del mundo disponible en el mercado en esta época del año, con una forma redonda muy atractiva y un gran sabor con un punto óptimo de picor”, agregó el ejecutivo.

Este posicionamiento se da en plena campaña de exportación, en la que mercados europeos incrementan la demanda de producto importado ante la menor disponibilidad y calidad de la oferta local.

Perú abastece cebolla a Europa en meses en que la oferta local del continente es limitada. (Foto: Pixabay/PublicDomainPictures).

Ventana comercial y diferenciación

En ese contexto, la calidad del producto se vuelve un factor clave para sostener la demanda en destinos donde los compradores priorizan consistencia, buena conservación y atributos diferenciados.

“Son cebollas con una forma muy atractiva y aptas para todo tipo de consumo”, señaló Adrián, al destacar también su comportamiento en el mercado.

La empresa española, con más de 40 años de experiencia en el cultivo y comercialización de cebollas, trabaja con distintos orígenes a lo largo del año para asegurar el suministro a sus clientes en Europa, entre ellos Perú, que ha venido ganando espacio como proveedor en esta época del año.

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