Onix Farms S.A.C., especializada en la siembra, cosecha, empaque y exportación de cebolla en Ica y Lambayeque, prevé establecer alianzas estratégicas con pequeños y medianos productores en Ica para asegurar un abastecimiento constante durante todo el año. De esa manera, apunta a atender de forma sostenida la demanda de cebolla dulce de sus clientes, informó su gerente general, Luis Torres Centeno.

Como uno de sus objetivos para el 2026, la compañía busca evitar quiebres de stock y retrasos en las entregas. Para lograrlo, prevé reforzar sus vínculos comerciales con agricultores de la región, integrándolos de manera más activa a su cadena de suministro.

Desde la compañía, indicaron que la demanda de los mercados internacionales se mantiene constante, lo que ha impulsado la implementación de estrategias orientadas a sostener el cumplimiento de los envíos.

En ese contexto, los productores aliados recibirán capacitación y asesoramiento continuo, con el fin de garantizar estándares de calidad e inocuidad en toda la cosecha, informó el boletín semanal Perú Exporta de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Onix Farms incorporó el cultivo de cebolla roja a su oferta agrícola hace cinco años (imagen: Andina).

Cebolla amarilla dulce lidera la oferta exportadora de Onix

Onix Farms S.A.C. inició operaciones en el 2006 y tiene en la cebolla amarilla dulce su principal producto de exportación, que representa el 95% del total de su producción. En 2020, la compañía incorporó también el cultivo de cebolla roja, ampliando su oferta agrícola.

Actualmente, la empresa cuenta con una capacidad de envíos de alrededor de 400 contenedores al año. Sus principales destinos de exportación son Estados Unidos y España, aunque también despacha a Portugal, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Costa Rica y Haití.

En cuanto a su estructura operativa, la compañía realiza dos cosechas al año y dispone de campos propios en Ica y Lambayeque, que en conjunto suman 60 hectáreas.

Costos en campo y precios de exportación afectan la rentabilidad

El gerente general de Onix Farms, Luis Torres Centeno, indicó que los costos en campo se han incrementado en los últimos años, mientras que los precios en los mercados de destino no han registrado aumentos en la misma proporción.

Ante este escenario, la empresa busca ampliar su presencia en nuevos mercados y fortalecer su posicionamiento en aquellos donde ya opera, entre ellos Portugal y Bélgica.

En determinadas campañas, Onix Farms complementa su oferta con el acopio de producción de otros agricultores para cumplir con los volúmenes requeridos por sus clientes.