El Ecuador es el quinto socio comercial latinoamericano del Perú y su principal socio en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como el cuarto destino de los despachos con valor agregado del Perú, pero aún existen problemas por resolver para aprovechar no sólo el potencial de comercio bilateral, sino el ingreso de productos peruanos de alto consumo hacia el mercado ecuatoriano.

Así se desprende de información que brindó el vicepresidente del Comité de Comercio e Importaciones de Adex, Félix Rodríguez Ortega, tras su participación en la 16° Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana desarrollada hace pocos días en Lima, con participación de cancilleres de ambas naciones.

En principio, el representante de ese gremio respaldó el Plan de Acción de Lima 2024, que adoptó una nueva hoja de ruta con la que se seguirá trabajando de forma conjunta (en el comercio bilateral).

Potencial de oferta

Destacó que Ecuador ofrece oportunidades que consideró interesantes para la oferta agroindustrial, manufacturera y de servicios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Observó que existe potencial (para el intercambio) de alimentos (galletas, azúcar, ajo y chocolate); manufacturas (productos metalmecánicos, pisos cerámicos, prendas de vestir, textiles, envases y embalajes) y servicios basados en conocimientos como ingeniería, software, marketing y animación digital.

En ese sentido, pidió avanzar con una agenda pendiente que, anotó, incluye la atención en forma permanente (las 24 horas del día), para facilitar el tránsito internacional y traslado de artículos perecibles; y resolver los problemas en el transporte transfronterizo.

Detalló que hay demoras en los trámites de documentos (para el ingreso de mercancías) e ineficiencias en la cadena logística–, que podrían resolverse con iniciativas de transformación digital e inteligencia artificial.

Restricciones pendientes por resolver

También señaló que es necesaria la publicación de los requisitos sanitarios de la uva, cebolla y arroz, productos peruanos que no pueden ingresar aún a Ecuador). “Esperamos una colaboración entre Senasa y Agrocalidad a fin de resolver estas discrepancias”, aseveró.

Rodríguez Ortega expresó que solo una agenda proactiva y un trabajo conjunto permitirá un real aprovechamiento de los lazos comerciales bilaterales, beneficiando especialmente a las mipymes (son la mitad de las empresas que exportan a ese país) y a los miles de peruanos y ecuatorianos residentes en las zonas de frontera, abriendo oportunidades laborales y de inversión.

Asimismo, sugirió la rápida implementación del Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre la delincuencia organizada transnacional, debido a los problemas de informalidad, compras y ventas ilícitas e inseguridad ciudadana que afectan ambos países.

“No se trata solo de profundizar el control en las fronteras, sino de establecer un plan compartido”, añadió.

Exportaciones a Ecuador a abril

Informó que, en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones hacia el país vecino sumaron US$ 323 millones 665 mil y que el 86.7% fueron no tradicionales (US$ 280 millones 758 mil). Resaltaron los productos agroindustriales, químicos y siderometalúrgicos.

El ranking fue liderado por los alimentos para animales (US$ 64 millones 416 mil), alambres de cobre refinado (US$ 18 millones 335 mil), polvo de antimonio (US$ 8 millones 601 mil), salvado de trigo (US$ 5 millones) y filetes de pescado (US$ 4 millones 875 mil).

