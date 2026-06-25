La planificación rigurosa, el fortalecimiento institucional y la capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes son factores decisivos para el éxito de los proyectos mineros, señaló Eduardo Landín, CEO y director de Hochschild Mining, durante su participación en el panel “¿Qué factores determinan el éxito o el fracaso de un proyecto?” del World Mining Congress (WMC) 2026.

Durante su intervención, Landín advirtió que uno de los mayores riesgos para el desarrollo de iniciativas mineras es apresurar decisiones clave antes de contar con estudios y evaluaciones sólidas. “El principal enemigo del éxito de los proyectos mineros es la premura”, afirmó.

Explicó que resulta más eficiente y menos costoso invertir tiempo en estudios geológicos, ingeniería y validación de reservas antes de iniciar la construcción que corregir errores durante la ejecución.

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“Es mucho más eficiente dedicar tiempo a la planificación que corregir errores cuando el proyecto ya está en marcha”, dijo en su participación.

“Es mucho más eficiente dedicar tiempo a la planificación que corregir errores cuando el proyecto ya está en marcha”, señala Eduardo Landín. Foto: Andina.

Desafíos para la competitividad

Landín indicó que la experiencia de la industria demuestra que algunos de los proyectos más exitosos requirieron años de preparación antes de entrar en operación, mientras que otros, pese a haber cumplido adecuadamente la etapa constructiva, enfrentaron dificultades durante la puesta en marcha.

Landín también destacó que el Perú cuenta con una oportunidad histórica para consolidarse como uno de los principales productores de cobre del mundo, aunque para ello será necesario superar importantes desafíos institucionales.

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“El país tiene un enorme potencial minero, pero necesitamos agilizar los procesos de permisos y fortalecer las capacidades técnicas del Estado para atraer nuevas inversiones”, comentó.

El ejecutivo explicó que la tramitación de autorizaciones involucra a múltiples entidades públicas y suele generar demoras que afectan la competitividad del país frente a otros destinos mineros.

Asimismo, propuso incorporar herramientas de inteligencia artificial para acelerar la revisión de estudios ambientales y facilitar el trabajo de las autoridades.

Atraer y retener al talento especializado

Remarcó además la importancia de atraer y retener talento especializado tanto en el sector privado como en el público, con el fin de responder a la creciente complejidad de los proyectos mineros.

Experto señala la necesidad de atraer y retener al talento especializado en el sector Foto: Freepick

Agregó que la industria debe observar las experiencias internacionales para fortalecer su competitividad. Consideró que existen lecciones valiosas en materia de gestión de proyectos e integración de cadenas productivas.

Finalmente, Landín indicó que los proyectos exitosos comparten cuatro elementos fundamentales: planificación rigurosa, liderazgo y talento, fortalecimiento del ecosistema de actores involucrados y preparación frente a distintos escenarios de mercado.

Destacó que el desarrollo de cadenas de valor que involucren a proveedores, comunidades y otros socios estratégicos permitirá generar más empleo, reducir la pobreza y potenciar el impacto positivo de la minería en el país.

“Los proyectos exitosos son aquellos que se preparan tanto para aprovechar los ciclos favorables como para resistir contextos adversos”, concluyó.