Pronex, especializada en pigmentos naturales e insumos industriales, prevé diversificar su oferta y acelerar la producción en volumen de sus principales líneas en los próximos meses, con miras a consolidar su presencia en mercados de alta exigencia como Estados Unidos, China y Europa.

Actualmente, la empresa cuenta con seis líneas de elaboración, tales como carmín de cochinilla, ácido carmínico, derivados de achiote (norbixina y bixina), extractos de maíz morado, genipa americana y productos de valor agregado de tara. Así, el colorante de cochinilla continúa siendo su principal línea comercial y representa entre el 60% y 70% de su operación.

“Proyectamos un crecimiento de hasta 50% en genipa americana (nuevo colorante azul), entre 30% y 40% en tara en polvo y goma de tara, hasta 15% en insumos de achiote y entre 6% y 7% en cochinilla”, señaló su director gerente, Carlos Sarmiento, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Pronex tiene más de 40 años en el mercado. (Foto: Difusión)

Despachos internacionales

Con despachos dirigidos a China, Brasil, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, la firma vislumbra un escenario favorable del pigmento de cochinilla, promovido por las regulaciones globales orientadas a restringir los colorantes artificiales.

“Nuestras expectativas apuntan a seguir ganando participación de mercado y volumen. Contamos con una estructura tecnológica que nos permite competir frente a otros actores globales”, indicó el ejecutivo, quien también preside el Comité de Colorantes Naturales de ADEX.

Fundada como una empresa familiar enfocada en otorgar valor agregado a materias primas peruanas, Sarmiento destacó que Pronex mantiene una estricta política de reinversión de utilidades destinada a Investigación y Desarrollo (I+D), infraestructura y optimización tecnológica.

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