Carmín de cochinilla, ácido carmínico, derivados de achiote, entre otros, son los productos elaborados por Pronex. (Foto: Difusión)
Carmín de cochinilla, ácido carmínico, derivados de achiote, entre otros, son los productos elaborados por Pronex. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en volumen de sus principales líneas en los próximos meses, con miras a consolidar su presencia en mercados de alta exigencia como Estados Unidos, China y Europa.

Actualmente, la empresa cuenta con seis líneas de elaboración, tales como carmín de cochinilla, ácido carmínico, derivados de achiote (norbixina y bixina), extractos de maíz morado, genipa americana y productos de valor agregado de tara. Así, el colorante de cochinilla continúa siendo su principal línea comercial y representa entre el 60% y 70% de su operación.

“Proyectamos un crecimiento de hasta 50% en genipa americana (nuevo colorante azul), entre 30% y 40% en tara en polvo y goma de tara, hasta 15% en insumos de achiote y entre 6% y 7% en cochinilla”, señaló su director gerente, Carlos Sarmiento, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Pronex tiene más de 40 años en el mercado. (Foto: Difusión)
Pronex tiene más de 40 años en el mercado. (Foto: Difusión)
LEA TAMBIÉN: Pronex y el negocio de los colorantes naturales: ampliará capacidad ante alta demanda

Despachos internacionales

Con despachos dirigidos a China, Brasil, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, la firma vislumbra un escenario favorable del pigmento de cochinilla, promovido por las regulaciones globales orientadas a restringir los colorantes artificiales.

“Nuestras expectativas apuntan a seguir ganando participación de mercado y volumen. Contamos con una estructura tecnológica que nos permite competir frente a otros actores globales”, indicó el ejecutivo, quien también preside el Comité de Colorantes Naturales de ADEX.

Fundada como una empresa familiar enfocada en otorgar valor agregado a materias primas peruanas, Sarmiento destacó que Pronex mantiene una estricta política de reinversión de utilidades destinada a Investigación y Desarrollo (I+D), infraestructura y optimización tecnológica.

LEA TAMBIÉN: Esta es la nueva empresa peruana que lidera los envíos de químicos al exterior

TE PUEDE INTERESAR

Colorantes naturales: pese a “normalización” del carmín de cochinilla, 2026 luce dinámico
Productos andinos generan negocios por S/ 50.7 millones y fortalecen las exportaciones
ProHass descarta crecimiento de exportaciones de palta Hass en 2026 por impacto del clima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.