El mercado de colorantes naturales mantendría un desempeño favorable en 2026, aun cuando se prevé una normalización del precio del carmín de cochinilla, principal producto de este rubro.

Así lo señaló Carlos Sarmiento Pezo, presidente del Comité de Colorantes Naturales de la Asociación de Exportadores (ADEX), quien destacó expectativas positivas en términos de volumen.

Según explicó, durante el 2025 el precio del carmín de cochinilla alcanzó un máximo histórico, beneficiando a los distintos eslabones de la cadena productiva. No obstante, precisó que este comportamiento no es sostenible en el tiempo, especialmente ante la presencia de productos sustitutos en el mercado internacional.

En ese contexto, detalló que el carmín de cochinilla compite con otros colorantes naturales obtenidos de la zanahoria negra —principalmente de origen turco—, así como de la beterraga, que contiene betanina, además del rabanito, la uva y el camote rojo.

Sustitutos y nuevas tecnologías

Sarmiento Pezo también advirtió sobre la presencia del carmín producido mediante biofermentación, un proceso que no utiliza cochinilla y se desarrolla en laboratorios.

Indicó que esta técnica es empleada por compañías globales y que, si bien la Unión Europea no permite el ingreso de productos genéticamente modificados, su uso sí es aceptado en Estados Unidos y otros mercados.

El representante de ADEX señaló que, en los últimos años, el volumen exportado de carmín de cochinilla aumentó en 10%, mientras que el valor FOB creció en 40%. Este desempeño, explicó, se vio impulsado por decisiones regulatorias adoptadas en Estados Unidos.

En particular, mencionó el plan del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para retirar de manera progresiva ocho colorantes artificiales de uso común en alimentos procesados, entre ellos Rojo 3 y 40, Amarillo 5 y 6, y Azul 1 y 2.

De acuerdo con Sarmiento Pezo, esta eliminación gradual continúa abriendo oportunidades para los colorantes naturales, lo que ha permitido que el carmín de cochinilla se consolide como una alternativa utilizada por la industria alimentaria, debido a su estabilidad, origen natural y aceptación en los mercados internacionales.

Agenda pendiente del sector

Pese a las perspectivas favorables, el presidente del Comité de Colorantes Naturales de ADEX exhortó al Gobierno a avanzar en una agenda pendiente para el sector.

Entre los principales puntos mencionó el fortalecimiento de la asistencia técnica a los agricultores, la promoción del uso de casas malla para reducir el impacto de la radiación en las plantaciones de cochinilla, la puesta en marcha de proyectos de irrigación y la optimización de la distribución del agua.

Según indicó, estas medidas permitirían incrementar la productividad del cultivo, que actualmente se sitúa por debajo de los 200 kilos por hectárea, hasta alcanzar niveles cercanos a los 400 kilos.