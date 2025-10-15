César Tello Ramírez, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). | ADEX
, orientada a luchar contra la inseguridad, promover las exportaciones, reactivar la economía y consolidar el desarrollo del país.

Subrayó que ningún esfuerzo de reactivación económica será sostenible si no se aborda con urgencia la falta de seguridad.

“El avance del crimen organizado, la extorsión y las economías ilícitas afectan gravemente la competitividad, la inversión privada y el empleo formal, generando un entorno de incertidumbre que afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas exportadoras”, dijo, informó Andina.

En esa línea, instó a las nuevas autoridades a luchar contra esos flagelos con una estrategia integral que combine inteligencia, control territorial, fortalecimiento institucional y articulación con el sector privado.

Tello Ramírez sostuvo que el Perú enfrenta un momento decisivo que exige decisiones firmes y coordinación institucional. En ese sentido, remarcó que la estabilidad política, la seguridad jurídica y la predictibilidad son condiciones indispensables para recuperar la confianza del inversionista y promover proyectos de largo plazo que ayuden a generar empleo formal y bienestar regional.

Por ello, reiteró la disposición del gremio exportador de sostener reuniones de trabajo con los nuevos titulares de Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas, Producción, Agricultura y otros sectores vinculados al aparato exportador, con el propósito de avanzar en la agenda pendiente en materia de competitividad, infraestructura, simplificación administrativa y promoción comercial.

Finalmente, enfatizó la urgencia de reforzar el trabajo en temas transversales como infraestructura logística, educación técnica y lucha contra la informalidad, todos ellos determinantes si el objetivo es mejorar la competitividad.

