La Octava edición de la Expo Perú Los Andes Huancavelica 2026 cerró con un movimiento económico de alrededor de S/ 50.7 millones impulsado principalmente por expectativas de negocios para exportación por S/ 43.3 millones, mientras que el mercado nacional concentró otros S/ 3 millones.

El evento duro cuatro días y tuvo la participación de 400 productores de Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín e Ica, quienes presentaron una oferta orientada a las nuevas tendencias de consumo mundial, con alimentos procesados, congelados, precocidos, pulpas, productos semielaborados, además de trucha y cuy en presentaciones listas para su comercialización.

Oferta con alto valor agregado

La mayor demanda se concentró en productos con alto valor agregado y propiedades funcionales, entre ellos quinua, maca, kiwicha, cacao, café, camu camu, miel, aceites ricos en omega, frutas congeladas y trucha en diversas presentaciones, considerados productos con alto potencial para ampliar la presencia del Perú en los mercados internacionales.

La feria reunió a productores, empresarios y compradores nacionales e internacionales, además de recibir más de 60,000 visitantes. En paralelo, la ciudad de Huancavelica registró un movimiento económico de S/ 1.4 millones, mientras que las ventas directas durante la feria alcanzaron S/ 3 millones.

El gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, destacó que el desempeño de la feria responde a la creciente demanda de consumidores por alimentos saludables. Foto: Difusión

El gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, destacó que el desempeño de la feria responde a la creciente demanda de consumidores por alimentos saludables, seguros y con identidad territorial. Por su parte, el gerente regional de Desarrollo Económico, Ronald Poma, sostuvo que la biodiversidad y las características nutricionales de los alimentos andinos los convierten en productos altamente valorados por los compradores extranjeros.

Capacitación para exportar

Además de las ruedas de negocios, la Expo Perú Los Andes desarrolló jornadas de capacitación para fortalecer las capacidades de los productores en materia de acceso a mercados, requisitos de exportación y adecuación de sus productos a las exigencias internacionales.

Asimismo, durante el XI Encuentro Nacional de Productores de Granos Andinos se promovieron alianzas comerciales y se destacó el potencial de incrementar las exportaciones de cultivos como la maca, la kiwicha, la cañihua, la chía y la quinua.

La feria reunió a productores, empresarios y compradores nacionales e internacionales, además de recibir más de 60,000 visitantes.

Textiles y artesanía también despertaron interés

La feria también mostró el potencial comercial de los textiles elaborados con fibra de alpaca y de la artesanía andina, que despertaron el interés de empresarios extranjeros por su calidad e identidad cultural.