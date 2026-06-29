El comercio bilateral entre Perú y Panamá alcanzó US$ 1,483 millones en 2025, de los cuales US$ 1,122 millones correspondieron a importaciones. (Foto: Andina)
El comercio bilateral entre Perú y Panamá alcanzó US$ 1,483 millones en 2025, de los cuales US$ 1,122 millones correspondieron a importaciones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Las importaciones desde Panamá representaron el 76% del intercambio comercial con Perú al cierre de 2025, . Este resultado consolida al país centroamericano como uno de los principales socios logísticos para el abastecimiento del mercado peruano.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este desempeño responde, en gran medida, a la ubicación estratégica de Panamá y a su infraestructura logística, encabezada por el Canal de Panamá, que conecta las principales rutas comerciales entre Asia, Europa y América y facilita el tránsito de mercancías hacia Perú.

, al tiempo que contribuye a reducir los tiempos de entrega y optimizar los costos asociados a las operaciones de importación.

La ubicación estratégica del país y el Canal de Panamá facilitan el tránsito de mercancías entre Asia, Europa y América hacia Perú. (Foto: Andina)
La ubicación estratégica del país y el Canal de Panamá facilitan el tránsito de mercancías entre Asia, Europa y América hacia Perú. (Foto: Andina)
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¿Qué se importa desde Panamá?

Entre los principales bienes que llegan desde Panamá figuran medicamentos, equipos electrónicos y productos de consumo, impulsados por el papel del país como centro regional de distribución para diferentes mercados.

Otro factor que fortalece el comercio bilateral son las zonas francas panameñas, especialmente la Zona Libre de Colón, donde los importadores pueden contactar proveedores internacionales, consolidar cargas y mejorar sus procesos de abastecimiento.

Este ecosistema comercial también favorece la diversificación de proveedores y fortalece las cadenas de suministro, un aspecto clave para las empresas que buscan mayor eficiencia logística y mejores condiciones para sus operaciones de comercio exterior.

Entre los principales productos importados desde Panamá destacan medicamentos, equipos electrónicos y bienes de consumo. (Foto: Andina9
Entre los principales productos importados desde Panamá destacan medicamentos, equipos electrónicos y bienes de consumo. (Foto: Andina9
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La infraestructura portuaria, la conectividad marítima y la posición geográfica de Panamá han reforzado su papel como hub logístico para América Latina, facilitando el intercambio comercial y la distribución de mercancías entre distintos continentes.

Con un intercambio comercial que superó los US$ 1,480 millones al cierre de 2025 y un marcado predominio de las importaciones, Panamá continúa consolidándose como un aliado estratégico para las empresas peruanas que buscan fortalecer su abastecimiento y ampliar el acceso a mercados internacionales.

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