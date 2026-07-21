La exportación de pisco retrocedió 24% entre enero y mayo de este año, pero la caída responde al aplazamiento de algunos envíos debido al encarecimiento de los fletes marítimos y no a una menor demanda, aseguró César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex).

Factor clave: mapa geopolítico

Durante la ceremonia organizada por el gremio con motivo del próximo Día Nacional del Pisco , explicó que este comportamiento estuvo influenciado por las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en el Medio Oriente, las cuales elevaron significativamente los costos logísticos y obligaron a postergar temporalmente algunos embarques al exterior.

“Confiamos que esta situación será temporal y que veamos una recuperación en el segundo semestre” , manifestó.

Luego de destacar la importancia de seguir impulsando la presencia internacional del pisco, detalló que, entre enero y mayo del 2026, los despachos sumaron US$ 3,106,000, representando una caída de 24%.

Tello Ramírez también resaltó que el pisco representa una expresión de la historia, cultura y tradición, y que su posicionamiento en el exterior es resultado del esfuerzo conjunto de productores, exportadores y entidades vinculadas a la promoción comercial. “El reto no es solo exportar más, sino consolidarlo como un producto premium”, enfatizó.

Aseguró que la diversificación de mercados, la promoción internacional y el fortalecimiento de la cadena productiva serán claves para ampliar su presencia global.

Asimismo, destacó el trabajo articulado que se desarrolla con el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), PromPerú, Indecopi y el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de fortalecer la presencia del pisco en el exterior.

En ese contexto, recordó que, hace dos semanas y en coordinación con la Cancillería, se realizó un taller de capacitación y cata de pisco dirigido a 30 funcionarios diplomáticos que próximamente representarán al Perú en distintos países.

“El objetivo es que cada embajador y diplomático se convierta en un promotor de la bebida nacional”, puntualizó.

¿Cuál es el mayor desafío para el pisco en este 2026? (Foto: Andina)

Principales destinos

Según cifras de la Gerencia de Agroexportaciones de Adex, EE.UU. se mantuvo como el principal destino del pisco entre enero y mayo del 2026, con US$ 972,631, representando el 31% del total, pese a registrar una caída de 41% frente al mismo periodo del año anterior.

Lo siguieron España, con US$ 491,991 (16% de participación), y Países Bajos, con US$ 476,761 (15%). En conjunto concentraron el 62% del total. Además, se identificaron oportunidades de crecimiento en Alemania, Canadá, China y Brasil, donde se observa un creciente interés por la bebida bandera.

A su turno, el ministro de la Producción, César Quispe Luján , señaló que la cadena pisquera está integrada por más de 500 productores formales, de los cuales el 97% son micro y pequeñas empresas. Las regiones protagonistas son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna

Añadió que el pisco es sinónimo de historia, identidad, rigor técnico, innovación y trabajo en equipo; por ello, consideró fundamental proteger su Denominación de Origen (DO), a fin de hacer respetar la autenticidad de nuestra bebida bandera.

El dato

Durante el evento se realizó una demostración de coctelería especializada en base a Pisco: Un ‘Capitán Fresh’, elaborado también con vermut peruano, agua tónica, aceites esenciales de piel de lima y notas frescas de muña; y un ‘Misterio de Octubre’, una propuesta que combinó crema de leche, miel de picarón, bitter de chocolate y canela en polvo.