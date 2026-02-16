La peruana Astech, especializada en el diseño y fabricación de maquinaria industrial para los sectores de alimentos, agroindustria, farmacéutico y químico, apunta a seguir creciendo con su línea de envasadoras y desarrollar nuevos proyectos.
En concreto, la compañía busca la fabricación de maquinaria de envasado dirigido a pequeñas bodegas de pisco, a fin de apoyar la automatización, mejorar la calidad productiva y facilitar el acceso a mercados internacionales. De hecho, mantiene un trabajo cercano con las pequeñas y medianas empresas por medio del desarrollo de maquinaria semiautomática y a medida, adaptada a sus volúmenes de producción, tipo de envases y capacidad de inversión. Este enfoque les permitió acompañar el crecimiento de emprendimientos como el Grupo Aje, al que apoyó en sus primeras etapas y con el que mantiene vínculos hasta hoy mediante servicios de mantenimiento y nuevos proyectos.
“Nuestras máquinas se caracterizan por ser robustas y duraderas; no sacrificamos en la calidad por competir en precio. Se diseñan a partir del análisis de errores previos y oportunidades de mejora”, señaló la gerenta general de la firma, Claudia Montaño, a la Asociación de Exportadores (ADEX).
Lanzamientos de Astech
Como parte de sus lanzamientos, Astech presentó una envasadora de lavavajillas en pasta, un equipo que destaca por su diseño y prestaciones técnicas, sin un equivalente similar en el mercado latinoamericano, según dijo Montaño.
Actualmente, el portafolio de Astech comprende máquinas llenadoras (lineales automáticas, volumétricas, rotativas, monoblock y Triblock), tapadoras (Monocabezal, multicabezal, lineales y rotativas), envasadoras (stick pack automáticas, verticales de tres costuras y rotativas automáticas), etiquetadoras (rotativas automáticas, semiautomáticas y autoadhesivas), así como equipos complementarios como encajonadoras, dosificadoras y sacheteras, fabricados de forma personalizada.
Asimismo, la planta de fabricación peruana cuenta con una extensión de 1,000 metros cuadrados (m2), siendo que desde dicha instalación se atiende el mercado local y exporta, principalmente, a Ecuador; además, de brindar servicios en Bolivia y mantener presencia en países como Venezuela, México, Guatemala, Chile y República Dominicana.
Dentro de sus principales clientes se encuentran CBC Peruana, San Miguel Industrias (en Lima y Arequipa), Palmas del Espino, Alimentos Cielo, Unique y Lakasa, marca del Grupo PDC con presencia en Latinoamérica.
