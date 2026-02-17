¿Cuáles son los comentarios sobre el último Concurso Nacional del Pisco? (Foto: Andina)
¿Cuáles son los comentarios sobre el último Concurso Nacional del Pisco? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Como en toda buena cata, el detalle importa. Si bien el Concurso Nacional del Pisco 2025 se clausuró con la entrega de seis medallas Gran Oro, una comunicación formal de la Asociación Nacional de Catadores de Pisco (Ancopisco) coloca bajo la lupa cómo se aplicaron las reglas en el proceso.

TE PUEDE INTERESAR

Exportar desde Perú cuando el mundo no produce: las sorpresas del agro en 9 cultivos
El viaje de la uva peruana: un ascenso imparable en las últimas dos décadas
Ecuador “cierra la puerta” a uva peruana, ¿por qué duró tan poco la reciente reapertura?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.