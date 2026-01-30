El vino de la semana.- Como sommelier con más de dos décadas recorriendo cavas y salones, observo con una mezcla de orgullo y urgencia el presente de nuestro pisco. A pesar de ser un patrimonio líquido único en el mundo por su pureza y carácter histórico, enfrentamos el reto de rescatarlo de la costumbre para elevarlo al rigor de la alta mesa.

Me preocupa que, tras años de éxito, el consumidor aún ignore la complejidad de nuestras ocho uvas pisqueras o la distinción técnica de un Mosto Verde. Mi propósito en estas líneas no es solo celebrar nuestra denominación de origen, sino profesionalizar su consumo y advertir sobre los desafíos que el 2026 nos impone.

El pisco peruano es el espíritu puro de la uva. Es el único destilado del mundo que se obtiene directamente del mosto fresco fermentado, sin añadir una sola gota de agua tras la destilación.(Foto: Andina)

El pisco, patrimonio líquido

El pisco no se fabrica: se crea. A diferencia de otros aguardientes que admiten rectificación, agua o madera, el pisco peruano es el espíritu puro de la uva. Es el único destilado del mundo que se obtiene directamente del mosto fresco fermentado, sin añadir una sola gota de agua tras la destilación. Esta pureza radical lo posiciona como una joya en la alta hotelería y la buena mesa internacional.

El pisco en la buena mesa

Superado el estigma del “digestivo”, el pisco reclama su lugar en el maridaje contemporáneo. Desde un Italia acompañando un ceviche clásico hasta un Quebranta potenciando un lomo saltado o un chocolate de origen.

En coctelería, el Pisco Sour sigue siendo el rey, pero la tendencia se inclina hacia el Capitán y los cócteles de mínima intervención, que respetan los aromas primarios de la fruta.

Las ocho voces del terroir

Para el lector del 2026, entender la tipicidad es fundamental. El pisco se define por sus tres tipos y ocho cepas autorizadas. (Foto: Andina)

Para el lector del 2026, entender la tipicidad es fundamental. El pisco se define por sus tres tipos y ocho cepas autorizadas.

Pisco puro : elaborado con una sola variedad de uva.

: elaborado con una sola variedad de uva. Pisco mosto verde : destilado antes de finalizar la fermentación, con estructura aterciopelada y compleja.

: destilado antes de finalizar la fermentación, con estructura aterciopelada y compleja. Pisco acholado: el arte del ensamblaje, donde el maestro destilador combina el equilibrio perfecto.

Las cepas pisqueras:

No aromáticas: Quebranta (nuestra uva bandera), Negra Criolla, Mollar y Uvina.

Aromáticas: Italia, Moscatel, Torontel y Albilla.

Desafíos para el 2026

Hay retos que exigen una gestión estratégica:

Cambio climático: La variabilidad térmica en los valles de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna afecta los grados Brix de la uva, obligando a innovar en tecnología de riego y manejo de suelos.

Competencia global y high-end: El reto es posicionar al pisco como un destilado premium frente a referentes como el mezcal o el cognac.

Denominación de origen: La defensa internacional del nombre “pisco” es aún una batalla legal y cultural que requiere unidad gremial.

De bebedor tradicional a explorador de identidad

1. El bebedor consciente

Este consumidor busca trazabilidad: pregunta por el valle de origen y el productor.

Además, valora las prácticas orgánicas y la sostenibilidad en el campo. Prefiere el pisco puro para entender la expresión técnica de la uva. Lee etiquetas buscando certificaciones y la historia detrás de la bodega. Este es el público ideal para los piscos de autor y ediciones limitadas de valles específicos como Caravelí o Majes.

2. El “gastrónomo experimental”

Influenciado por la consolidación del Perú como potencia culinaria, ve al destilado como un ingrediente de maridaje, no solo como un aperitivo.

Busca cómo un Mosto Verde de uva Albilla puede elevar un postre o cómo una uva Negra Criolla acompaña carnes intensas. Se deja guiar por el sommelier. Está abierto a probar el pisco en copa de cata técnica (tipo AFNOR o Riedel) para apreciar la fase olfativa.

3. El millennial y gen z madura

Un público que ha sofisticado su paladar. Ya no busca el cóctel dulce que oculta el alcohol; busca el equilibrio y la potencia aromática. Tiene interés por la coctelería de autor y clásicos “olvidados” como el Capitán o el Chilcano premium.

Valora la estética y el storytelling. Consume contenido visual sobre la elaboración del cóctel y busca replicar la experiencia de bar en casa.

Epílogo

A pesar de los desafíos, mi fe en el pisco es inquebrantable, pues su esencia radica en una pureza que no admite imitaciones. Confío en que la pasión y el rigor técnico lo guiarán a este destilado hacia su lugar definitivo en la alta gastronomía mundial.

El pisco no es solo historia; es el futuro vibrante de nuestra identidad líquida proyectada al mundo. Los invito también a escuchar esta canción dedicada al Chilcano, titulada “Chilcano Soy”, disponible en Spotify, en honor a enero, mes de este cóctel refrescante que forma parte de nuestra cultura viva.

Carpe vinum. Aprovecha el vino.