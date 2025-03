En el ranking, Destilería La Caravedo encabeza la lista con envíos por un valor de US$ 2,058,519, lo cual le asigna una participación de 24% dentro del total exportado. A esa empresa, le sigue Bodega San Isidro con ventas al exterior por US$ 1,479,722 y un 17% de representatividad; en tanto, Viña Tacama con US$ 927,717, equivale al 11% del total enviado.

Dentro de la cuarta y quinta posición se encuentran Bodega San Nicolás y Bodegas y Viñedos Tabernero, con ventas internacionales de US$ 748,234 y US$ 629,479, respectivamente. Ambos suman el 16% del valor exportado en pisco en el 2024.

Actualmente, Destilería La Caravedo llega a los mercados extranjeros con sus marcas Portón y La Caravedo. En tanto, Bodega San Isidro exporta su reconocida marca de pisco Barsol desde el 2005.

En cuanto a Viña Tacama, la empresa tiene entre su oferta exportable a pisco Demonio de los Andes; además, de su portafolio en vinos. Asimismo, Bodega San Nicolás realiza envíos de Pisco 1615 y del último de sus lanzamientos, denominado Pisco Hermano. Por su parte, Bodegas y Viñedos Tabernero llega a suelos internacionales con el pisco que lleva su mismo nombre.

Países destinos de pisco y problemática

En el 2024, las exportaciones de pisco a Estados Unidos, España y Japón, los tres principales destinos a los que se dirigieron los envíos de la bebida bandera, representaron un valor de US$ 5,281,615.

Solo lo comprado por Estados Unidos representó el 39% de lo exportado, mientras que España y Japón tuvieron una representación de 13% y 10%, respectivamente. Con menor participación, figuran los envíos realizados a Países Bajos (8%), Bélgica (5%), Colombia (3%), Canadá (2%), Italia (2%), Francia (2%), Australia (2%), entre otros.

Sin embargo, en general, los envíos de pisco en el 2024 (US$ 8,477,792) evidenciaron una contracción de 9% en relación con lo logrado en 2023 (US$ 9,375,771). Dicha situación guardaría estrecha relación con la necesidad de garantizar el cultivo de las uvas pisqueras en las zonas con denominación de origen, a la vez de ejecutar un censo en dichas áreas, según lo señaló el Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX) en su momento.

