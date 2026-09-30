La empresa peruana de cueros Renzo Costa viene desarrollando una estrategia que combina la renovación de sus tiendas, la ampliación de su oferta y el crecimiento de su presencia tanto en el mercado peruano como internacional. Con una nueva gerencia al frente, la compañía empieza a trasladar estos cambios a sus puntos de venta. ¿Cuál es la apuesta y cuánto implica esta transformación?

En detalle, Renzo Costa reabrió su tienda en el centro comercial Plaza San Miguel tras una renovación integral que demandó una inversión de US$ 320,000 . El proyecto introduce por primera vez un nuevo concepto de tienda de la marca, diseñado para transformar la experiencia de compra y establecer un formato que pueda replicarse en otros puntos de venta, tanto en Perú como en sus operaciones internacionales.

El renovado establecimiento cuenta con una superficie de 140 metros cuadrados (m²) y fue elegido como punto de partida de este nuevo modelo debido al vínculo que la marca mantiene con Plaza San Miguel desde hace 26 años.

Entre las principales novedades se encuentra un espacio de personalización, donde los clientes podrán realizar grabados láser en sus productos. La propuesta también incorpora madera y cuero en el mobiliario, iluminación estratégica y muebles modulares que permiten modificar las exhibiciones de acuerdo con las distintas temporadas.

Martín Romero Santa Cruz, gerente general de Renzo Costa, contó que la renovación forma parte de una transformación más amplia de la experiencia de marca.

“Plaza San Miguel representa mucho más que la renovación de una tienda. Es el punto de partida de una transformación en nuestra experiencia de marca, que busca poner en valor nuestra identidad, nuestra historia y una mayor atención al detalle. Este nuevo concepto refleja hacia dónde queremos llevar a Renzo Costa: una marca contemporánea que evoluciona sin perder aquello que la hace reconocible”, manifestó.

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La nueva propuesta incorpora personalización mediante grabado láser y elementos modulares, en línea con la apuesta de Renzo Costa por transformar la experiencia de compra. Foto: Renzo Costa

Plan de inversión y expansión de Renzo Costa

El nuevo formato de tienda ha sido diseñado bajo criterios que permitirán su adaptación y réplica en otros puntos de venta, tanto en Perú como en mercados internacionales. Esta estrategia se enmarca en el plan de expansión de la compañía.

Actualmente, Renzo Costa cuenta con más de 60 puntos de venta en Perú y una tienda internacional en Nápoles (Italia) .

La empresa también informó que durante 2025 comercializó cerca de 800,000 unidades a través de sus diferentes canales y que proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de alrededor de 12%.

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Para los próximos tres años, la compañía contempla un plan de inversión de US$ 3 millones, que estará destinado a nuevas aperturas, infraestructura, optimización de operaciones e importación de productos, además del fortalecimiento de sus operaciones actuales.

Con la renovación de Plaza San Miguel, Renzo Costa inicia así la implementación de un concepto de tienda que busca acompañar su estrategia de expansión, manteniendo elementos vinculados a la identidad de la marca y sumando herramientas orientadas a una experiencia de compra más personalizada.