Renzo Costa evalúa su ingreso al mercado ecuatoriano como parte de su estrategia de expansión regional. La empresa peruana especializada en artículos de cuero y accesorios de moda busca alcanzar una cobertura nacional en el país vecino y prevé que su primera tienda en Ecuador pueda abrir en 2027, aunque todavía no cuenta con una fecha definida.

Martín Romero Santacruz, gerente general de Renzo Costa, señaló que la empresa conversa con potenciales aliados y que su ingreso dependerá de acuerdos con operadores y desarrolladores de centros comerciales. El ejecutivo explicó que la apuesta es ingresar de forma sólida, con ubicaciones adecuadas y una propuesta dirigida al consumidor ecuatoriano.

En esa línea, Renzo Costa participa en el 4.º Congreso de Centros Comerciales de Latinoamérica, que se desarrolla en Quito del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2026. La empresa busca aprovechar este encuentro para establecer contactos con desarrolladores de centros comerciales y avanzar en posibles alianzas que permitan concretar su llegada al país, reportó Expreso de Ecuador.

Plan de inversión de US$3 millones

Para una primera etapa, Quito y Guayaquil aparecen como las ciudades prioritarias para la expansión de Renzo Costa. La compañía identifica en ambas plazas oportunidades vinculadas al crecimiento del retail moderno y al desarrollo de los centros comerciales, aunque su objetivo posterior es ampliar su presencia y alcanzar una cobertura nacional.

La expansión internacional forma parte de un plan de inversión de US$3 millones durante los próximos tres años. Estos recursos no estarán destinados exclusivamente a la apertura de tiendas internacionales, sino también al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de la empresa y al crecimiento de sus operaciones en Perú e Italia.

Actualmente, Renzo Costa cuenta con más de 60 tiendas en Perú y una tienda en Nápoles, Italia. La compañía busca utilizar esta experiencia como plataforma para ampliar su presencia en otros mercados de América Latina, entre ellos Ecuador, Chile, Colombia y Centroamérica.

Martín Romero, nuevo gerente general de Renzo Costa.

¿Por qué apuntan hacia Ecuador?

Entre los factores que vuelven atractivo a Ecuador para Renzo Costa figuran el crecimiento económico, su ubicación geográfica, la apertura al comercio internacional y lo que la empresa considera reglas de juego claras y estables.

Asimismo, la empresa peruana observa el desarrollo del retail moderno y la expansión de los centros comerciales, mientras que la apertura comercial resulta relevante para una compañía cuyo abastecimiento proviene de mercados de Europa, Asia, Perú y Brasil.