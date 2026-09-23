Francis Allison Oyague, postulante a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por Avanza País - Partido de Integración Social, indicó que el foco principal de su gestión será lograr una ciudad segura.

Allison recordó que ha sido alcalde cinco veces, lo que le ha dado 20 años de experiencia en gestión pública municipal. De su paso por Magdalena de Mar, destacó que la ha convertido en el distrito “más seguro de Lima”.

“Hoy asumo el compromiso contigo: que toda Lima sea segura para que tu familia vuelva a vivir en paz . He sido alcalde cinco veces, lo que significa que tengo 20 años de experiencia municipal y que soy un hombre de palabra”, indicó la noche de este martes 22 de setiembre, durante el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el marco de su plan de seguridad, precisó que destruirán “todos los lugares donde venden cosas robadas”, lo cual indicó ya lo realizó en su gestión en Magdalena del Mar.

En los lugares identificados con mayor incidencia delictiva y alta concurrencia ciudadana, se pondrá iluminación LED y videovigilancia.

“También tendremos serenazgo metropolitano, que será pagado por la MML y, como algo fundamental, cada vehículo de serenazgo tendrá un efectivo policial con arma de fuego” , propuso.

Añadió que impulsarán un plan de recompensa en el que pagarán hasta S/ 25,000 a quienes brinden información para identificar y capturar sicarios. La cifra será mayor para quienes aporten data sobre los cabecillas de organizaciones criminales.

Agregó que firmarán un convenio con Migraciones para financiar la expulsión de delincuentes extranjeros. “El municipio pagará las expulsiones”, dijo.

Lima vive altos niveles de criminalidad. | GEC

Con vista a un enfoque preventivo, sostuvo que trabajarán para promover la educación, el arte y el deporte entre niños y jóvenes.

Medidas en transporte

Allison también refirió que impulsarán obras viales de calidad que permitirán reducir el tráfico en la capital. “Haremos obras bien hechas para que el tráfico infernal deje de robarnos tiempo de vida y la podamos dedicar a nuestras familias”, apuntó.

Además, aseguró que todos los proyectos de obra tendrán estudios técnicos y serán “bien hechos porque las obras improvisadas causan muertes y corrupción”.

En el ámbito del transporte, mencionó que desaparecerán a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) . “No ha servido para nada”, apuntó.

Por esto, señaló que la MML asumirá las competencias y ordenará la ciudad con “criterios técnicos y humanos”.

También indicó que fomentarán las veterinarias municipales, con extensas campañas de esterilización y de adopción.