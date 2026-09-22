El Gobierno declarará próximamente en emergencia al sector textil peruano, debido al impacto que viene afrontando por el fenómeno El Niño, adelantó el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

El titular del Produce indicó que el Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas para atender la situación del sector y precisó que algunas de estas no requieren la aprobación de un nuevo marco legal.

“Venimos trabajando un paquete de medidas y algunas no dependen de un marco legal nuevo. Una de las cosas que vamos a publicar es la declaratoria de emergencia en el sector textil” , señaló en Andina.

Coordinación con MEF, SBS y Sunat

Requejo explicó que la declaratoria de emergencia viene siendo coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, adelantó que el sector textil será declarado en emergencia. Foto: Produce.

“Ya lo hemos articulado con el MEF, estamos finalizando los apuntes y esto lo haremos pronto mediante un decreto supremo emitido por el Ministerio de la Producción (Produce)”, sostuvo.

Asimismo, señaló que también se ha coordinado con la SBS y que el proceso se encuentra en marcha, siguiendo un esquema similar al aplicado previamente para los sectores de Pesca y Acuicultura.

¿Qué implica la declaratoria de emergencia?

El ministro explicó que la medida busca facilitar un tratamiento diferenciado para las empresas del sector textil que vienen siendo afectadas por el fenómeno El Niño y requieren apoyo para afrontar sus obligaciones.

“Cuando se declara en emergencia un sector, como el caso del rubro textil que viene siendo afectado por el fenómeno El Niño, se posibilita un tratamiento diferenciado en el sistema financiero para no caer en morosidad, ni perjudicar la evaluación crediticia de una empresa”, detalló.

La declaratoria también contempla medidas vinculadas con las obligaciones tributarias. Según Requejo, las empresas podrían acceder a un tratamiento diferenciado por parte de la Sunat.

“También en la Sunat tendrán un trato diferenciado, o sea, se contará con la posibilidad de prorrogar los pagos tributarios y tener un apoyo por parte de la entidad recaudadora”, agregó.