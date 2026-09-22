El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, destacó la inclusión de “candados” a las partidas presupuestarias destinadas a la atención de emergencias. (Foto: PCM)
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Redacción Gestión
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A fin de garantizar recursos para enfrentar emergencias, el Gobierno propuso y a la atención de emergencias en el país.

Asimismo, se plantea prohibir reajustes salariales, la creación de nuevas bonificaciones o la asignación de gastos administrativos corrientes con cargo a los recursos destinados a ayuda humanitaria, suministros médicos o prevención ante el FEN.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, destacó la inclusión de “candados” a las partidas presupuestarias destinadas a la atención de emergencias.

enfatizó.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, destacó la inclusión de “candados” a las partidas presupuestarias destinadas a la atención de emergencias. (Foto: PCM)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, destacó la inclusión de “candados” a las partidas presupuestarias destinadas a la atención de emergencias. (Foto: PCM)

Uso de hasta el 20% del canon y sobrecanon

De otro lado, el Ejecutivo plantea autorizar, excepcionalmente, a los gobiernos regionales y locales a utilizar hasta el 20% de sus recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras, así como hasta el 20% de las transferencias del Fondo de Compensación Regional (Foncor), para financiar obras preventivas como la limpieza de cauces y la descolmatación de ríos, quebradas, canales y drenes en puntos críticos.

En tanto, se propone autorizar a los municipios y gobiernos regionales realizar transferencias financieras a organismos científicos especializados como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), para financiar estudios sobre peligros naturales, análisis de riesgo e implementación de sistemas de observación y alerta temprana.

Finalmente,

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