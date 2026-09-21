Equipos de rescate evacúan a residentes afectados por las inundaciones en Putian, provincia de Fujian (China), el 4 de septiembre. Fotógrafo: Lyu Ming/China News Service/VCG/Getty Images.
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Agencia Bloomberg
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El fenómeno de El Niño, cada vez más intenso, está provocando una peligrosa combinación de tifones y huracanes en todo el Pacífico. Lo que alimenta tormentas que han causado cientos de muertes, interrumpe el comercio y provoca daños por miles de millones de dólares.

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