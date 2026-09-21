En el Pacífico occidental, ese repunte de actividad ha dejado una combinación destructiva de inundaciones, muertes y pérdidas económicas. El lunes, otra tormenta se acercó a Japón y podrían formarse más en la región a lo largo de noviembre.

La situación contrasta con un Atlántico muy tranquilo, que ha tenido su comienzo más apacible desde 1941. Los ciclones del Pacífico han causado más de 230 muertes desde abril, según reportes de medios, mientras que los desastres naturales —incluidas tres tormentas consecutivas— provocaron pérdidas económicas directas estimadas en US$ 8,500 millones en China solo en julio, según estadísticas del gobierno.

“Más allá del número de tormentas, lo que llama la atención es la magnitud de las inundaciones, los desplazamientos y las perturbaciones económicas que ya se han observado en lugares como el sur de China, Filipinas y las Islas Marianas”, afirmó Graeme Riddell, responsable de consultoría sobre clima y sostenibilidad para Asia-Pacífico en Marsh.

Las perturbaciones no se han limitado a las comunidades situadas en la trayectoria de las tormentas. El gigante del transporte marítimo de contenedores Maersk emitió este mes un aviso en el que señaló que una serie de tifones severos había provocado congestión en algunos de los puertos más grandes de la región, reduciendo la puntualidad en las llegadas de los buques en un momento en que las cadenas de suministro ya están sometidas a una fuerte presión por la guerra, las disputas comerciales y el aumento de los precios.

Detrás de esta actividad hay dos fuentes de calor oceánico que se superponen. El Niño, que se produce cuando el Pacífico ecuatorial se calienta y la atmósfera que lo cubre reacciona, se ha intensificado desde que apareció en junio y está creando condiciones favorables para los ciclones tropicales en gran parte del Pacífico.

A prevenir. Fenómeno dejó calles inundadas el año pasado.

Más allá de las aguas directamente afectadas por El Niño, una ola de calor oceánica vinculada al cambio climático se ha extendido por partes del Pacífico oriental, explicó Jennifer Francis, científica sénior del Woodwell Climate Research Center.

“La masa de agua cálida frente a las costas de México está proporcionando impulso a las perturbaciones tropicales que se forman allí, y El Niño contribuye a ello al reducir la cizalladura vertical del viento que desintegra las tormentas”, explicó Francis. “Aproximadamente el 90% del calor atrapado por los gases de efecto invernadero adicionales —producidos principalmente por la quema de combustibles fósiles y la destrucción de bosques— se destina a calentar el océano”.

El resultado ha sido un océano inusualmente concurrido. En agosto se formaron doce ciclones tropicales en toda la cuenca y en el mar de China Meridional, la cifra más alta registrada en un solo mes desde 1961, según el Observatorio de Hong Kong.

“Se espera más actividad durante el resto de septiembre y a lo largo de octubre, y quizás hasta noviembre, a medida que El Niño se intensifique y alcance los valores máximos previstos”, afirmó James Cosgrove , director adjunto de Soluciones de Seguros en Moody’s.

El Pacífico central y oriental también han registrado una intensa actividad. Al menos 17 sistemas alcanzaron la intensidad de tormenta tropical, seis de ellos se convirtieron en huracanes y cuatro llegaron a la categoría de huracanes mayores, con vientos de 111 millas (179 kilómetros) por hora o más.

Hawái ha tenido cinco sustos. El huracán Lowell activó alertas de tormenta en Oahu y Kauai a principios de este mes y provocó la primera alerta de tornado en Hawái, mientras que el huracán Lala estuvo a pocas millas de azotar la Isla Grande en agosto.

Incluso California se vio golpeada por olas más propias de la costa este de EE.UU. La tormenta tropical Marie pasó a cientos de millas de la costa a principios de este mes, pero inundó partes del litoral y elevó el riesgo de peligrosas corrientes de resaca para los bañistas.

Más sistemas potenciales están bajo vigilancia a medida que comienzan a formarse tormentas eléctricas y chubascos frente a la costa de México. Se han emitido alertas de tormenta tropical cerca del estado mexicano de Guerrero, mientras otra tormenta del Pacífico cobra fuerza y amenaza con convertirse en un huracán de categoría mayor.

La tormenta tropical Polo, con vientos máximos de 80 kilómetros (50 millas) por hora, se encontraba a unos 386 kilómetros al sur de la ciudad portuaria mexicana de Manzanillo y se desplazaba hacia el noreste a 8 km/h, según informó el lunes el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. en un aviso. Las alertas de tormenta tropical se extienden desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo.

Aunque la tormenta es bastante compacta y se prevé que permanezca en alta mar, seguirá ganando fuerza y podría provocar lluvias torrenciales a lo largo de la costa mexicana.

Los peligros no desaparecerán necesariamente a medida que el hemisferio norte se enfríe y los ciclones tropicales se disipen. Se prevé que El Niño siga intensificándose hasta alcanzar su punto máximo a finales de este año, cuando su influencia podría provocar otra ronda de fenómenos meteorológicos extremos mucho más allá del Pacífico.