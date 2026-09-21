Tifón Dujuan. (AFP / Anne-Christine POUJOULAT).
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Redacción Gestión
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Cientos de vuelos fueron cancelados y más de un millón de personas estaban bajo avisos de evacuación en Japón el lunes, por el acercamiento del tifón Dujuan a Tokio, con la posibilidad de provocar lluvias récord.

. Dujuan traía vientos de unos 144 kilómetros por hora el lunes, mientras se desplazaba a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Katsuura, cerca de Tokio.

Japan Airlines canceló 135 vuelos y All Nippon Airways anuló 140, mientras que más de 9,000 hogares cerca de Tokio se quedaron sin electricidad.

Más de 1.6 millones de residentes de la capital y sus alrededores recibieron la recomendación de evacuar, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Las evacuaciones no son obligatorias.

En las zonas donde se han emitido avisos, “existe el riesgo de que las lluvias continúen mientras el tifón se desplaza hacia el norte”, declaró Takuya Hosomi, de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), a los periodistas.

Tifón Dujuan. (Foto: Difusión)
Tifón Dujuan. (Foto: Difusión)

La JMA advirtió el domingo de que se esperaba que las lluvias y los vientos se intensificaran incluso antes de la llegada del tifón.

“El total de precipitaciones hasta el martes podría superar la media mensual de septiembre, lo que provocaría lluvias torrenciales sin precedentes”, señaló la agencia.

Una persona ya resultó levemente herida y nueve viviendas han sufrido daños a causa del tifón.

Dujuan también obligó a adelantar el cierre del Tokyo Game Show, una de las mayores ferias comerciales de videojuegos del mundo, el lunes, su último día.

“Hay inundaciones en distintas partes de la ciudad, por lo que desplazarse en coche es peligroso”, declaró en X el alcalde de Kamakura, Takashi Matsuo.

Con información de AFP

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