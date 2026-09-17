LATAM Airlines Perú dejará de operar la ruta Lima-Montego Bay, en Jamaica, desde el 1 de abril de 2027.
LATAM Airlines Perú dejará de operar la ruta Lima-Montego Bay, en Jamaica, desde el 1 de abril de 2027.
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Redacción Gestión
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anunció la cancelación de sus operaciones desde Lima hacia Montego Bay, en Jamaica, y Antofagasta, en Chile, a partir del 1 de abril de 2027. La decisión se produce, según la compañía, en un contexto desafiante para la industria y ante condiciones que han hecho inviable la continuidad de ambas conexiones.

La aerolínea explicó que entre los factores externos que incidieron en la decisión se encuentran el incremento del precio del combustible y de la TUUA de conexión internacional. LATAM señaló que las condiciones actuales y estos factores hicieron inviable la continuidad de las rutas.

¿Por qué LATAM cancelará los vuelos a Jamaica y Antofagasta?

LATAM indicó que había impulsado las conexiones Lima–Montego Bay y Lima–Antofagasta con el objetivo de ampliar las alternativas de viaje para los peruanos y fortalecer la conectividad de Lima como hub.

Sin embargo, la compañía señaló que las condiciones actuales de la industria y diversos factores externos hicieron inviable mantener las operaciones a partir del 1 de abril de 2027. Entre estos mencionó específicamente el aumento del precio del combustible y de la .

La referencia a la TUUA adquiere relevancia debido a que LATAM ya había advertido en agosto sobre el impacto de esta tarifa en sus decisiones de inversión en Perú. En aquella oportunidad, Ricardo Bottas, CFO del Grupo LATAM, dijo a Gestión que la eventual colocación en Lima de sus nuevos Airbus A321XLR, cuya entrega estaba prevista desde el primer tramo de 2027, estaba vinculada a la capacidad de crecimiento del hub.

Nuestra intención de colocar esos aviones nuevos en el mercado debe hacer sentido estratégico en términos de competitividad y lo que sea mejor para los pasajeros. La decisión (de instalarlos en Perú) estará conectada con la capacidad de crecimiento de este hub”, señaló Bottas.

En esa misma entrevista, Bottas sostuvo que era “muy positivo” que (LAP) reconsiderara su posición sobre la TUUA de transferencia internacional, debido al impacto que, según explicó, había tenido esta tarifa.

LATAM también cancelará sus operaciones entre Lima y Antofagasta, Chile, a partir del 1 de abril de 2027.
LATAM también cancelará sus operaciones entre Lima y Antofagasta, Chile, a partir del 1 de abril de 2027.

El ejecutivo también señaló que mantener este cobro, mientras aeropuertos como Bogotá y Panamá no lo aplican, dejaba al Perú en desventaja frente a otros hubs de la región. “En Latam estamos convencidos que hay mucho por trabajar para que Lima alcance su máximo potencial como hub”, afirmó.

Actualmente, LAP ha planteado reducir la de US$10.05 a US$6.40 por pasajero, sin IGV, además de incorporar su cobro en los boletos aéreos.

¿Qué pasará con los pasajeros que ya tienen reservas?

Los pasajeros que cuenten con reservas en los vuelos afectados por la cancelación serán contactados y notificados de manera proactiva durante las próximas semanas.

LATAM informó que comunicará las alternativas disponibles para los pasajeros de acuerdo con las políticas comerciales definidas para esta situación. Asimismo, los usuarios podrán gestionar opciones de cambio, devolución y/o protección a través de la sección “Mis Viajes” de la aplicación de LATAM o de Latam.com.

La compañía lamentó los inconvenientes que la decisión pueda generar en los planes de sus pasajeros y señaló que continuará evaluando nuevas oportunidades de red para ofrecer alternativas a sus clientes.

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