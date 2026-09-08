La nueva ruta permitirá que los turistas brasileños lleguen directamente a Cusco sin pasar por Lima. (Foto: GEC)
La nueva ruta permitirá que los turistas brasileños lleguen directamente a Cusco sin pasar por Lima. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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con una nueva conexión aérea internacional directa hacia São Paulo, Brasil.

La nueva ruta permitirá que los turistas brasileños lleguen directamente a Cusco sin pasar por Lima.

El CEO de Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt, afirmó que la ruta impulsará el turismo cusqueño y ampliará la conectividad internacional del país.

“Por primera vez tendremos una conexión directa entre Cusco y Brasil, lo que permitirá acercar este destino a más viajeros y hacer que sus itinerarios sean más simples y eficientes”, indicó el ejecutivo.

y generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico.

La nueva ruta aérea entre Cusco y São Paulo operará cuatro veces por semana, con salidas desde la ciudad imperial los lunes, martes, jueves y sábados. El vuelo partirá a las 23:30 horas y arribará a São Paulo a las 05:40 horas del día siguiente.

En tanto, la ruta São Paulo–Cusco tendrá frecuencias los martes, miércoles, viernes y domingos. El vuelo despegará a las 07:40 horas y llegará a Cusco a las 10:45 horas.

Brasil representa un mercado con potencial por su capacidad de generar viajeros internacionales, mientras que São Paulo es uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica, por lo que esta ruta se perfila para ser considerada una de las más importantes de la región.

La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo. (Foto: GEC)
La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo. (Foto: GEC)

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