La aerolínea Latam Airlines Perú anunció que Cusco contará desde el 29 de marzo de 2027 con una nueva conexión aérea internacional directa hacia São Paulo, Brasil.

La nueva ruta permitirá que los turistas brasileños lleguen directamente a Cusco sin pasar por Lima. Esto reducirá los tiempos de viaje y facilitará la inclusión de la ciudad imperial en los itinerarios de quienes visiten el Perú.

El CEO de Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt, afirmó que la ruta impulsará el turismo cusqueño y ampliará la conectividad internacional del país.

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“Por primera vez tendremos una conexión directa entre Cusco y Brasil, lo que permitirá acercar este destino a más viajeros y hacer que sus itinerarios sean más simples y eficientes”, indicó el ejecutivo.

Van Oordt señaló que Latam busca fortalecer la conexión de Perú con los principales mercados de la región y generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico.

La nueva ruta aérea entre Cusco y São Paulo operará cuatro veces por semana, con salidas desde la ciudad imperial los lunes, martes, jueves y sábados. El vuelo partirá a las 23:30 horas y arribará a São Paulo a las 05:40 horas del día siguiente.

En tanto, la ruta São Paulo–Cusco tendrá frecuencias los martes, miércoles, viernes y domingos. El vuelo despegará a las 07:40 horas y llegará a Cusco a las 10:45 horas.

Brasil representa un mercado con potencial por su capacidad de generar viajeros internacionales, mientras que São Paulo es uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica, por lo que esta ruta se perfila para ser considerada una de las más importantes de la región.