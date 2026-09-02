La región Cajamarca sumó su cuarta aerolínea en el aeropuerto Armando Revoredo Iglesias, con vuelos en la ruta Cajamarca-Lima y viceversa. Sky Airlines retorna a esta localidad después de tres años y prevé transportar alrededor de 36,000 pasajeros al cierre de año.

De esta manera, la aerolínea se suma a Latam, Star Perú y JetSMART, firmas que ya operan en esta ruta, y se elevará a ocho el número de vuelos diarios entre Cajamarca y Lima.

“Estamos ofreciendo tarifas muy por debajo del promedio del mercado, por lo que invitamos al público a probar nuestro servicio, respaldado por una de las flotas más modernas de Latinoamérica”, sostuvo el director de Rutas, Itinerarios y Alianzas de Sky, Pedro Navarro Rette a Andina.

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Aeropuerto de Cajamarca. (Foto: GEC)

Sky opera con un vuelo diario

Cajamarca se convierte en el destino número 16 de la compañía en el Perú. “Estamos coordinando con las autoridades visitas e inspecciones (al aeropuerto de Jaén), y verificar que la pista cumpla las condiciones necesarias. De ser así, Jaén podría convertirse en el próximo destino de la aerolínea”, subrayó.

Por el momento, la aerolínea operará la ruta hacia Cajamarca con un vuelo diario y, más adelante, podría incorporar una segunda frecuencia. “Se trata de una ruta interesante porque existe una combinación de pasajeros corporativos, empresarios locales y un importante flujo turístico. Esa mezcla siempre nos ha interesado y nos ha ido bien, porque buscamos estar al alcance de todos”, afirmó Navarro Rette.

El primer vuelo de Sky en la ruta Lima-Cajamarca despegó este 1 de setiembre desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez con 172 pasajeros a bordo. En el vuelo de retorno a Lima, 135 pasajeros partieron desde el aeropuerto Armando Revoredo Iglesias de la ciudad de Cajamarca.