La minera sudafricana Gold Fields continúa con sus operaciones en Cajamarca. Además del visto bueno obtenido a inicios de año para implementar mejoras operativas en su unidad minera Cerro Corona, la compañía se alista para realizar nuevas actividades de exploración en la región, esta vez en busca de posibles reservas de oro y cobre. ¿Qué acciones tiene previsto ejecutar y cuánto invertirá en este proyecto?

En detalle, Gold Fields La Cima presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) la declaración de impacto ambiental (DIA) de su proyecto de exploración minera Leónidas (Cajamarca).

Según la DIA, la minera tiene previsto implementar hasta 40 plataformas de perforación , cada una con dimensiones aproximadas de 20 metros de largo por 20 metros de ancho y un área máxima de 400 metros cuadrados (m2).

Para las perforaciones diamantinas se utilizarán hasta dos máquinas de perforación en paralelo, debidamente equipadas y con mantenimiento óptimo . La profundidad promedio de las perforaciones variará entre 269 y 700 metros, aproximadamente.

El proyecto contempla hasta 40 plataformas de perforación diamantina, con sondajes de entre 269 y 700 metros de profundidad. Foto: GEC

Las otras acciones a implementarse en ‘Leónidas’

Las 40 plataformas de perforación no serán las únicas instalaciones contempladas para las actividades de exploración. De acuerdo con la DIA, cada plataforma contará con infraestructura complementaria necesaria para desarrollar las actividades de búsqueda.

Entre estos componentes se consideran pozas para la sedimentación de lodos, áreas para el equipo de perforación y la bomba de agua, tanques para el almacenamiento de agua, zonas para el manejo temporal de residuos y un baño químico portátil.

Asimismo, se habilitarán espacios para el almacenamiento de brocas y tuberías, testigos (muestra de rocas del subsuelo) obtenidos durante las perforaciones, combustibles, insumos y aditivos, además de áreas para dos tinas mezcladoras destinadas a la preparación de los fluidos utilizados durante las perforaciones.

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En el caso de las pozas de sedimentación, se habilitarán hasta dos por cada plataforma. La DIA establece que deberán ubicarse a una distancia no menor de 50 metros de cualquier cuerpo de agua.

De manera complementaria, el proyecto contempla la habilitación de 10.39 kilómetros de nuevos accesos para facilitar el traslado de maquinaria, equipos y vehículos hacia las plataformas y demás áreas de trabajo. Gold Fields también prevé construir un campamento, 40 áreas de estacionamiento, cuatro áreas de facilidades y dos refugios antitormentas portátiles.

El campamento estará destinado a albergar al personal y contará con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto de exploración. En tanto, las áreas de facilidades servirán como soporte para las labores de perforación, mientras que los refugios serán utilizados como espacios de protección para los trabajadores ante eventos climáticos extremos.

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Además de las plataformas, Gold Fields habilitará 10.39 kilómetros de accesos, un campamento, 40 áreas de estacionamiento y cuatro áreas de facilidades. Foto: MDH

Cronograma de actividades establecidas

El proyecto de exploración Leónidas tendrá una ejecución total de 46 meses y requerirá una inversión de US$ 5 millones. De este monto, US$ 400,000 serán destinados a la etapa de construcción, que contempla el traslado de personal, equipos y maquinaria, así como la habilitación de las plataformas, pozas de sedimentación, áreas de estacionamiento, accesos y demás componentes auxiliares.

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La etapa de operación demandará la mayor parte de la inversión, con US$ 4 millones, y comprenderá las actividades de perforación diamantina, además de la preparación y envío de muestras y la evaluación de resultados. Para el cierre se han previsto US$ 500,000, destinados principalmente a la obturación de las perforaciones y la rehabilitación de las plataformas, pozas y accesos.

Por último, US$ 100,000 corresponderán a las actividades de poscierre, que incluyen el monitoreo y la supervisión.