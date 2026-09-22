El Indecopi puso a disposición la guía “Recomendaciones de consumo durante la visita del papa León XIV” que reúne información para que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos durante la visita del papa León XIV a Perú.

Esta iniciativa busca acompañar y proteger a los consumidores durante un encuentro de alta concurrencia, en diversos servicios como el transporte aéreo, el cual se encuentra entre los diez con mayor número de reclamos en lo que va del año.Entre enero y agosto de 2026, el Indecopi registró 3,466 reclamos relacionados con cancelaciones, incumplimiento o negativa a efectuar reembolsos, falta de atención a reclamos y sobreventa de pasajes, entre otros.

La guía destaca información relevante sobre situaciones habituales en el transporte aéreo:· ​Sobreventa de pasajes (overbooking)La guía precisa que, si bien la sobreventa es una práctica permitida conforme a la Decisión Andina 169 (de la cual el Perú es miembro), las aerolíneas tienen el deber de brindar alternativas a los pasajeros afectados. Entre estas se encuentra recibir una compensación equivalente al 25 % del valor del trayecto incumplido (en efectivo, bono, millas, etc.), abordar el siguiente vuelo disponible o solicitar la devolución total del pasaje.· Demoras en los vuelosCuando los retrasos sean atribuibles a la aerolínea, los usuarios cuentan con derechos progresivos: si la demora supera las dos horas, corresponde refrigerio y una llamada gratuita; si excede las cuatro horas, se suman alimentos según el horario; y si supera las seis horas, hospedaje, traslado o reembolso, además de la compensación del 25 % del valor del trayecto.· ​Cancelaciones por factores climatológicosAnte circunstancias ajenas al control de la empresa (como el mal tiempo), las aerolíneas deben ofrecer a los pasajeros la reprogramación del vuelo o la devolución del dinero pagado, manteniendo operativos sus canales de atención para mantener informados a los usuarios.​Además del transporte aéreo, la guía abarca orientaciones prácticas sobre transporte terrestre y fluvial, servicios de hospedaje, agencias de turismo, establecimientos de alimentos y comercio electrónico.